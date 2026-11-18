Michael Olise fue uno de los nombres que se vincularon al Real Madrid durante el pasado mercado de fichajes. El futbolista francés estaba abierto a desembarcar en el conjunto blanco, que no llegó a negociar con el Bayern de Múnich su incorporación. Herbert Hainer, presidente del club bávaro, ha reconocido que su homólogo, Florentino Pérez, preguntó por Olise el pasado verano. El propio Hainer ha matizado que el Real Madrid confirmó que no había hablado con el jugador ni con su agente.

Los derroteros del mercado de fichajes llevaron al club madridista a decantarse por otras opciones. Finalmente, se incorporó a otro extremo de la Bundesliga: Yan Diomande. Un movimiento que, sumado a la renovación de Vinicius Junior, cerró la puerta por el momento a Michael Olise. El contrato de una de las grandes estrellas del Bayern de Múnich finaliza en 2029, con las negociaciones para una renovación estancadas. Tras cerrar la continuidad de Harry Kane, el nuevo contrato de Olise se ha convertido en la prioridad del club bávaro.

El presidente del Bayern de Múnich se ha mostrado «tranquilo» respecto a esta situación, amparado por el vínculo que une al francés con el club hasta el final de la temporada 2028/29. «Todavía tiene contrato hasta 2029. Nuestro objetivo es que siga en el Bayern de Múnich durante mucho tiempo y que ni siquiera se plantee la posibilidad de fichar por el Real Madrid», ha comentado sobre la renovación de Olise. El conjunto merengue se mantiene atento a su situación contractual, como ya hizo en el pasado con David Alaba, que llegó a coste cero a la capital española, o Alphonso Davies y Dayot Upamecano; que acabaron renovando con el Bayern.

Florentino Pérez hablo con el Bayern de Olise

Las palabras de Herbert Hainer en su entrevista con t-online, meses después del cierre del mercado veraniego, confirman el interés del Real Madrid en Michael Olise durante el último verano. El presidente del club bávaro mantiene una buena relación con Florentino Pérez desde su etapa como CEO de Adidas, la marca que viste al club merengue de manera ininterrumpida desde 1998. «Le conozco desde hace más de 25 años y mantenemos una relación cordial», ha aclarado Hainer sobre el presidente del Real Madrid.

El dirigente alemán ha apelado a los recientes éxitos de un Bayern de Múnich que ha recuperado la hegemonía perdida en la Bundesliga y que asoma la cabeza en las rondas finales de Champions. De hecho, la pasada campaña logró superar al Real Madrid en cuartos de final; aunque los merengues dispusieron de opciones en la vuelta en el Allianz. Precisamente, fue Michael Olise, con el gol que puso el 4-3, el que enterró las opciones merengues. «Se siente como en casa aquí y sabe lo que tiene en el Bayern de Múnich», ha zanjado Hainer sobre un Michael Olise que empieza a convertirse en un nombre recurrente en la rumorología que rodea al Real Madrid.