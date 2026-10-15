Matthäus, muy duro con Olise tras su expulsión en Champions: «Se deja provocar y perjudica al equipo»

Michael Olise se ha convertido en una de las estrellas del fútbol mundial en las últimas temporadas. El atacante francés del Bayern de Múnich destaca por su talento individual y su capacidad para incidir en el juego. Aun así, no parece suficiente para leyendas del fútbol alemán.

Lothar Matthäus, clásico del equipo bávaro, ha sido duro en las últimas horas con Olise. En el empate 3-3 de la segunda jornada de la UEFA Champions League entre Bayern y Viking, la estrella gala vio la tarjeta roja por lanzar el balón en la cara del capitán conjunto nórdico Zlatko Tripic, tras una amarilla vista en el minuto 74.

Una actitud que no ha gustado en Alemania, y Matthäus señala sin dudar. «Por supuesto que se intenta sacar del partido a un jugador así por todos los medios posibles”, explicó el jugador con más internacionalidades de Alemania. «Me mantengo en que Olise se ha dejado provocar”, dijo acerca del jugador nacido en Londres.

«Eso no se puede hacer, ni aunque el árbitro no lo vea», continuó en el Bild. «Al final, no solo se ha perjudicado a sí mismo, sino sobre todo al equipo», explicó sobre la expulsión. Dejó claro a su vez que es un proceso de «maduración» para que no lo vuelva a cometer: “Es un proceso de aprendizaje que también debe afrontar un jugador joven”.

Olise es vital en el Bayern de Kompany

Con esta expulsión, Michael Olise se perderá el espectacular partido de la tercera jornada ante el Arsenal. Con el empate de los de Vincent Kompany en tierras nórdicas, conseguir los tres puntos ante un ‘rival directo’ como el subcampeón de la Champions League y campeón de la Premier League puede ser un golpe en la mesa.

El atacante, clave en el éxito bávaro y objeto de deseo de grandes equipos europeos, acumula 7 goles y 3 asistencias con el Bayern en lo que va de temporada. Siendo también importante en la selección francesa de Zinedine Zidane, su baja es fundamental para un Kompany que necesita el brillo de sus estrellas.

El Bayern goleó sin piedad al Bodo/Glimt en la jornada inaugural (5-0) de la competición europea. Tras eliminar al Real Madrid en cuartos de final la pasada temporada y caer en una semifinal para el recuerdo ante el Paris Saint-Germain, los germanos quieren conquistar de nuevo el trofeo que alzaron por última vez en 2020.

6 títulos acumula el Bayern de la máxima competición continental, incluyendo tres en este siglo XXI (2000-01, 2012-13, 2019-20), y Olise es una pieza fundamental para que traten de alcanzar el séptimo. El francés de origen inglés, a sus 24 años, es una de las grandes estrellas del fútbol mundial.