El Bayern se lanza a por Dani Olmo con una oferta millonaria

En Alemania apuntan a que el Bayern de Múnich está dispuesto a hacer una locura por Dani Olmo en los próximos mercados de fichajes. Desde tierras bávaras hablan de una oferta de hasta 90 millones de euros por el futbolista que ha brillado en los últimos meses más en la selección española que en el Barcelona. Los clubes más importantes de la Premier League también siguen de cerca los movimientos del campeón de Europa y del mundo con España.

El buen hacer de Dani Olmo con la selección española no ha pasado desapercibido para los mejores equipos del mundo, que siguen de cerca al mediapunta catalán. Sus dos asistencias y buenas actuaciones durante la pasada Copa del Mundo han elevado el caché del futbolista, que no se ha convertido en indiscutible en el Barcelona durante las dos temporadas y pocos meses que acumula en el Camp Nou. En los 96 partidos que ha disputado con la camiseta del Barcelona ha anotado 20 goles y 20 asistencias, firmando unos registros de 8 tantos y 10 asistencias la pasada temporada.

Sus buenos números y la condición de no indiscutible para Hansi Flick han despertado el interés de los mejores equipos del mundo, que sí están dispuestos a darle al mediapunta la confianza que necesita. Uno de ellos es el Bayern de Múnich y Vincent Kompany, que están dispuestos a hacer una locura por el centrocampista. Tanto es así que ya se habla de una oferta de alrededor de 100 millones de euros por el internacional español.

El Bayern y media Europa quieren a Olmo

Sky Sports adelantó hace unos días el interés del Bayern de Múnich por Dani Olmo y el periodista especializado en fichajes, Ekrem Konur, habla de una cantidad de 90 millones de euros, que podría ser lo que pediría el Barcelona y hasta donde estaría dispuesto a llegar el conjunto bávaro, que tiene que afrontar en los próximos meses las renovaciones de Musiala y Michael Olise.

Desde Inglaterra, Fussball News también informa que los mejores equipos de la Premier League están siguiendo las evoluciones del jugador catalán. Arsenal, Manchester City, United y Chelsea son los equipos que tendrían en el radar al internacional español, por el que el Barcelona podría hacer caja para solucionar una pequeña parte de sus graves problemas económicos. Más difícil parece que el futbolista tome la decisión de marcharse de casa después de dos temporadas.