Dani Olmo se vuelca con Ceuta mientras recibe un homenaje en Tarrasa: «Estamos todos con ellos»

Dani Olmo ha sido el último jugador de los campeones del mundo en ser homenajeado por el éxito de la selección española en Estados Unidos, donde ganó su segundo Mundial el pasado 19 de julio. El jugador del FC Barcelona, en mitad de su discurso hacia el municipio en que nació, Tarrasa (Cataluña), se acordó de Ceuta por la invasión de miles de marroquíes.

«Somos un país en el que las cosas buenas nos unen, pero también las difíciles. Quiero mandar aquí desde Tarrasa un fuerte abrazo, mucho apoyo y todos mis respetos a la gente de Ceuta», dijo, mientras la gente rompía a aplaudir. «Estamos todos con ellos. También vivieron este triunfo como suyo», añadió Olmo en un especial discurso ante sus vecinos en el que se acordó de la población ceutí.

Con una réplica de la Copa del Mundo en su mano, Olmo dedicó unas palabras a los habitantes de Ceuta que llevan semanas sufriendo las consecuencias de la entrada masiva de marroquíes por la frontera con Marruecos. De hecho, este miércoles cientos de españoles se han echado a la calle para defender a la Ciudad Autónoma y protestar por la gestión del Gobierno ante la invasión.