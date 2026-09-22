Un descomunal Benjamín Noval se proclama campeón del mundo júnior de contrarreloj en Montreal

El español Benjamín Noval se proclamó este martes campeón mundial júnior de contrarreloj al imponerse en los Campeonatos del Mundo de ciclismo en ruta que se disputan en Montreal (Canadá). Noval completó los 20,3 kilómetros del recorrido en 25 minutos, 17 segundos y 35 centésimas y aventajó en 6,35 segundos al belga Vic de Smet, que obtuvo la medalla de plata.

Noticia en desarrollo…