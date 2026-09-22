Pérez Llorca presenta el futuro hospital de Castellón: arrancará en 2027 y tendrá 765 camas

Castellón tendrá nuevo hospital de referencia. Las obras arrancarán el próximo año, 2027. Su presupuesto base de licitación asciende a 474 millones de euros. Contará con 765 camas frente a las 504 actuales y 31 quirófanos, más del doble de los 15 actuales. La presentación de la nueva infraestructura se ha celebrado este martes en Castellón, en un acto en el que, junto al presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, han asistido la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina; la alcaldesa de la ciudad, Begoña Carrasco; y el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, entre otros.

Este martes, Pérez Llorca ha enmarcado la futura infraestructura en la que es ya la legislatura de los hospitales y de los centros de salud. No hay un solo área de salud en la Comunidad Valenciana que no sea escenario de obras de construcción, adecuación o reforma de una infraestructura sanitaria. Para ello, la sanidad valenciana cuenta, en este 2026, con el mayor presupuesto de su historia. Un total de 9.453 millones de euros.

Solo en el hospital de Castellón, el de Torrevieja y el de Orihuela, la inversión que pondrá en marcha la Generalitat Valenciana se aproxima a los 900 millones de euros. Es decir, algo menos de los más de 1.000 que adeuda el Gobierno al Consell por los desplazados a la sanidad valenciana. Y casi la cuarta parte de los 4.000 millones que el gobierno, también, adeuda a la Generalitat Valenciana por la dependencia.

La nueva infraestructura sepulta los anuncios fallidos del socialista Ximo Puig en 2022. El 10 de mayo de ese año, Ximo Puig reiteró su anuncio: «Contaremos con un espacio hospitalario de primera vanguardia en España. Será el espacio sanitario más potente y moderno de España», pero, un año después, dejó la Generalitat sin construirlo.

El nuevo hospital se ubicará sobre una parcela de 31.614 metros cuadrados, que se sumará a los 35.587 metros cuadrados de parcelas del hospital actual. Tendrá una superficie construida de 140.000 metros cuadrados frente a los 67.436 del actual. Es decir, que una vez finalizadas las obras, Castellón contará con un hospital de 210.000 metros cuadrados construidos.

El equivalente al castillo más grande construido o a 29 campos de fútbol reglamentarios con las dimensiones de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, lo que se conoce como la FIFA.

Pérez Llorca ha augurado que el futuro hospital de Castellón va a ser «una garantía de futuro» para todos los habitantes de la provincia de Castellón». Y, además, «uno de los hospitales más grandes y avanzados de la Comunidad Valenciana».

Por su parte, la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, ha destacado que «no había una inversión ni más necesaria, ni más justa, ni que más mereciesen los castellonenses que el nuevo hospital». Marta Barrachina ha recordado, en una clara referencia al fallido proyecto de Ximo Puig, que: «Entre prometer una cosa y hacerla realidad hay una palabra: trabajo. Y detrás del nuevo Hospital General ha habido y hay mucho trabajo y, sobre todo, una convicción que yo he defendido desde el primer minuto: Castellón no podía esperar más».

Finalmente, la alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha destacado que el nuevo hospital «es el que merecen los vecinos». Y ha adelantado que el Ayuntamiento ya está trabajando para agilizar las licencias que permitan licitar la obra cuanto antes.