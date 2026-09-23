El Consell acusa al Gobierno de «gestionar con chapuzas» la protección de las mujeres maltratadas

La vicepresidenta primera del Gobierno valenciano y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha acusado este miércoles al Gobierno del socialista Pedro Sánchez de «gestionar con chapuzas algo tan importante como la protección de las mujeres, tapando con propaganda la irresponsabilidad de dejar a las víctimas solas ante sus agresores».

Susana Camarero se ha expresado así después de conocerse que el Gobierno admite que no pudo sustituir 886 dispositivos telemáticos de control de agresores de violencia de género y sexual porque los inculpados no estaban «localizados», según se recoge en el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre las conocidas como pulseras antimaltrato, y ha publicado también este miércoles OKDIARIO.

Susana Camarero ha calificado de «gravísimo» todo lo que se va conociendo acerca de este tema: «Demuestra que el Gobierno no ha estado a la altura de una cuestión que afecta directamente a la seguridad de las mujeres».

Según ha explicado la vicepresidenta del Consell, el sistema de control «está creado para proteger a las víctimas de sus maltratadores». Sin embargo, ahora «sabemos, certificado por el propio Gobierno, que con su contrato de pulseras de AliExpress había cientos de dispositivos sin migrar y que había agresores que no estaban localizados».

Para Susana Camarero, el Gobierno ha intentado «minimizar el problema» y, también, «trasladar a las mujeres el mensaje de que todo funciona con normalidad. Esto solo tiene un nombre y es complicidad con el agresor, dejando a las víctimas en la indefensión más absoluta».

No obstante, también ha advertido de que «lo más preocupante es, precisamente, lo que han intentado ocultar». Y es que: «Si hay 886 maltratadores que no han podido ser localizados en el proceso de sustitución de los dispositivos, las mujeres tienen derecho a saberlo y el conjunto de la sociedad tiene derecho a exigir explicaciones».

En este sentido, Susana Camarero ha explicado que «no se puede hablar permanentemente de protección a las víctimas y, cuando aparecen problemas en uno de los principales elementos de protección, esconderlos debajo de la alfombra».

Susana Camarero ha asegurado que con las informaciones conocidas «queda claro que había razones más que suficientes para exigir explicaciones y responsabilidades». Y ha tildado de «especialmente indignante que quienes se proclaman adalides del feminismo sean los mismos que tapan los desmanes de su casa y abandonan a las mujeres cuando falla el sistema que han cambiado ellos».

La vicepresidenta valenciana ha señalado que el Gobierno «tiene que dar explicaciones» acerca de cuántos agresores han quedado sin localizar, durante cuánto tiempo, qué consecuencias ha tenido y quién va a asumir las responsabilidades». Y ha recordado que cuando se habla de maltratadores, «cualquier fallo puede tener consecuencias gravísimas y ocultarlo o minimizarlo no protege a las mujeres; las deja todavía más expuestas».

Susana Camarero se ha preguntado: «¿Dónde está ahora Diana Morant, la que llevaba de la mano a su número 2, José Luis Ábalos, que se vanagloriaba de pagar prostitutas con dinero público mientras su Gobierno desprotegía a las mujeres víctimas de violencia?».

Para Susana Camarero, «este es el Gobierno que ejerce el feminismo de pancarta, el que sacó de la cárcel a miles de maltratadores con su ley del solo sí es sí y después les ha dejado campar a sus anchas sin ningún tipo de protección que les alejara de las mujeres víctimas».