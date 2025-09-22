El Gobierno de Mazón preguntará al de Sánchez la cifra de mujeres con pulseras defectuosas en Valencia

Susana Camarero, vicepresidenta primera del Gobierno valenciano de Carlos Mazón, ha criticado este lunes la postura adoptada por la Secretaria de Igualdad del PSOE de Pedro Sánchez, Pilar Bernabé en torno al monumental escándalo de las pulseras antimaltrato. Bernabé, había acusado al PP de «fascista» por difundir «bulos» sobre las citadas pulseras antimaltrato. Frente a ello, Susana Camarero ha explicado que a ella le parecía «muy irresponsable minimizar el problema». Y ha recordado que, sólo en la Comunidad Valenciana, puede haber 500 mujeres que dispongan de estos dispositivos: «Vamos a pedir el dato. Y lo que tendría que hacer la delegada del Gobierno como responsable de estas pulseras en la Comunidad Valenciana es decir esto, ha afectado a tantas mujeres y explicar por qué no se nos ha comunicado».

En este sentido, Susana Camarero ha manifestado que ni su Consellería, ni las entidades que protegen a mujeres han conocido por parte de la Delegación del Gobierno de este fallo en las pulseras: «Deberíamos haberlo conocido para poder reforzar, atender y coordinarnos con las mujeres que tienen estas pulseras y evitar cualquier problema que pudiera dar estos fallos de las pulseras. No podemos minimizar la situación, hay que asumir responsabilidades y hay que buscar soluciones».

La vicepresidenta de Mazón ha recordado que el Gobierno de Pedro Sánchez, que se presentó diciendo que era el más feminista de la historia, «es el Gobierno que está poniendo en peligro a las mujeres». Y ha agregado que ese mismo Ejecutivo «lleva una trayectoria que tenemos que recordar».

Así, ha recordado que el de Sánchez «es el Gobierno de la aprobación de la ley del sólo sí es sí, que ha sacado a violadores de la cárcel. Y que ha provocado que miles de violadores tengan reducción de condena». Susana Camarero ha recordado, además, que el de Sánchez es el «Gobierno de Ábalos, que pagaba prostitutas con dinero público, de empresas públicas».

Camarero ha sostenido que «las pulseras han fallado, porque tenemos testimonios de víctimas que han dicho que hasta en tres ocasiones ha venido mi maltratador sin que mi pulsera haya funcionado y estoy cambiando las cerraduras por esos fallos de las pulseras».

También, según ha explicado Susana Camarero: «Se le olvida a la delegada, como al al resto de los miembros del Gobierno, explicar una parte fundamental, que tiene que ver con los quebrantamientos de condena. Si hay un borrado de la información hasta marzo de 2024 de determinados maltratadores, quiere decir que no puede haber quebrantamiento y no se pueden juzgar los quebrantamientos, por lo tanto estamos dejando indefensas a esas mujeres que puedan ver quebrantada esa medida de alejamiento».