Del vídeo viral a la UCI: el impactante mensaje del joven que conmocionó a Sevilla por su polémica actitud

La difusión de un vídeo grabado en la SE-30 de Sevilla, en el que se veía a un joven subido al capó de un coche en marcha mientras golpeaba la luna delantera, se hizo viral hace unos días. Las imágenes, registradas desde dentro del coche, mostraban la tensión que vivieron la conductora y su acompañante, que pedían ayuda al ver que el joven se agarraba al parabrisas mientras el turismo continuaba circulando por la vía. El episodio se viralizó rápidamente, aunque en un primer momento no constaban denuncias ni llamadas relacionadas con los hechos y tampoco se conocían la fecha exacta ni las circunstancias que rodeaban aquel momento.

La Guardia Civil abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar si había algún riesgo para la seguridad vial. En el vídeo, de apenas unos segundos, se observaba la escena desde dentro del coche, sin que se mostrara el desenlace de la situación. La falta de contexto y lo sorprendente de las imágenes llevaron a miles de usuarios a compartir el vídeo y a comentar lo sucedido. Pero ahora, el joven protagonista ha decidido dar explicaciones públicamente. Se llama Sebastián y ha roto su silencio en el programa Y Ahora Sonsoles de Antena 3, donde ha relatado cómo vivió aquel episodio y qué ha ocurrido en los meses posteriores. Según afirmó, los hechos sucedieron hace varios meses y su estado durante lo sucedido no era consciente ni voluntario. «Yo no me acuerdo de nada. Me dijeron que me escapé y amanecí en el hospital. Me he quedado asombrado e impactado con las reacciones del vídeo», explicó.

Sebastián quiso pedir disculpas públicas a las dos mujeres que viajaban en el coche y a las personas que pudieron verse afectadas por su comportamiento en la carretera. «Pido disculpas a las dos mujeres y a todos los que he hecho daño. No era yo. Me siento muy arrepentido», afirmó. También insistió en que desconoce completamente lo que ocurrió durante aquel momento: «En ese tiempo no recuerdo absolutamente nada». Según dijo, tras el incidente permaneció tres meses ingresado, un periodo en el que se sometió a distintas evaluaciones médicas para determinar el origen de lo ocurrido.

Del vídeo viral a la UCI: el impactante mensaje del joven que conmocionó a Sevilla

En el mismo programa intervino su pareja, Saray, que quiso aportar contexto para comprender el episodio. Explicó que la familia desconocía que Sebastián pudiera tener un problema de salud mental previo y que el suceso fue inesperado para todos. «Es el primer brote. Nosotros no sabíamos nada hasta que nos llamaron y nos dijeron que estaba en el hospital. A partir de ahí nos dimos cuenta de que tenía un problema de salud mental», relató. Según aseguró, tras diversas pruebas médicas, los profesionales que lo atendieron diagnosticaron al joven esquizofrenia.

@okdiario_oficial 😱 Terror en el coche. Dos chicas conducían por la SE-30 de Sevilla cuando un hombre se subió de golpe al capó y se tumbó sobre el parabrisas, bloqueando casi toda la visión mientras el coche seguía en marcha. Las conductoras se ven en pánico total, con gestos de terror y movimientos desesperados para controlar el vehículo. El individuo permaneció aferrado varios segundos, inmóvil y desafiante, antes de deslizarse encima y dar varios golpes al coche mientras la chicas gritaban por la situación surrealista. ⁉️ ¿Qué te parecen las imágenes? os leemos en comentarios ♬ sonido original – OKDIARIO

Saray detalló que el tratamiento que está siguiendo actualmente incluye medicación, inyecciones y revisiones periódicas para controlar su estado de salud. Aseguró que en estos momentos la evolución es positiva y que Sebastián se encuentra más estable desde que inició la terapia pautada por los especialistas. «Desde ahí ya está mejor», señaló. También quiso enviar un mensaje a las personas que se vieron envueltas en la situación y a quienes se preocuparon por el vídeo. «A todas las personas a las que él ha hecho daño, perdón, porque él no sabía lo que hacía. Cuando hemos visto el vídeo, ni él ni su familia sabíamos que había hecho eso», afirmó.

Aunque el programa no ofreció más detalles sobre las circunstancias exactas en las que tuvo lugar la grabación ni sobre la investigación posterior, sí permitió conocer el estado actual del joven y su situación médica. Según lo expresado por el propio Sebastián, su principal preocupación ahora es recuperarse, seguir el tratamiento y asumir las consecuencias del episodio, que él mismo reconoce que han sido difíciles de afrontar al ver su comportamiento en las imágenes.

#Coche #SaludMental ♬ sonido original – Yahorasonsoles @yahorasonsoles 🟠 El joven que se subió al capó de dos chicas en marcha en Sevilla pide disculpas: «No me acuerdo de nada». 📲 Al completo en la web de Y Ahora Sonsoles. \\\\\\\\\\ 📺 Todas las tardes con Sonsoles Ónega en Antena 3 a partir de las 17:00h. 👉 WhatsApp del programa en la descripción del perfil. #Sevilla

Qué es la esquizofrenia

La esquizofrenia es un trastorno mental grave que afecta la percepción, el pensamiento y el comportamiento de quienes la padecen. Puede incluir episodios de desconexión con la realidad, conocidos como brotes psicóticos, en los que la persona puede experimentar alucinaciones, delirios o comportamientos desorganizados. El tratamiento suele combinar medicación antipsicótica con seguimiento médico continuado, lo que permite estabilizar los síntomas y mejorar la calidad de vida del paciente.