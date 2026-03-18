¿Por qué el Barcelona juega hoy a las 18:45 contra el Newcastle en la Champions League?

El Barcelona juega este miércoles a las 18:45 contra el Newcastle en la vuelta de los octavos de final de la Champions League en el Camp Nou. Un horario nada habitual durante las últimas décadas en esta competición, y menos para un equipo como el azulgrana en una eliminatoria tan importante como esta.

La razón por la que el Barcelona juega contra el Newcastle a las 18:45 horas es sencilla. La UEFA estableció hace pocos años, en la temporada 21/22, dos horarios diferentes para los partidos de Champions League. Se acabó con el tradicional horario de las 20:45 y se colocaron los encuentros a las 18:45 y a las 21:00.

Durante las dos últimas temporadas, con el cambio de formato de la Champions, la UEFA puso también partidos a las 18:45 en las primeras eliminatorias. Tanto los playoffs como los octavos de final. Por lo tanto, la organización europea designó que este Barcelona-Newcastle se tenía que disputar en el primer horario de las 18:45. Sin ningún motivo aparente más. Por puro azar. Les ha tocado a estos dos equipos, al igual que en la ida le tocó al Galatasaray-Liverpool.

Un horario que a los hinchas barcelonistas les ha descolocado mucho, ya que no están acostumbrados a asistir al Camp Nou para presenciar un partido tan importante como unos octavos de la Champions League a las 18:45. Un partido ante el Newcastle que, tras el empate a uno de la ida, está totalmente abierto para esta vuelta.

Un Barcelona que sale con todo en este partido. Hansi Flick no hace rotaciones, como es lógico, y saca un once de muchas garantías. Joan García jugará en portería, la defensa estará liderada por el regreso de Eric García en el lateral derecho, Cubarsí y Gerard Martín como centrales y Cancelo en el lateral izquierdo. En el centro del campo jugarán Pedri, Bernal y Fermín López. Y en ataque es titular el tridente formado por Lamine Yamal, Raphinha y Lewandowski.