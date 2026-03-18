¿Por qué el Barcelona juega hoy a las 18:45 contra el Newcastle en la Champions League?
El Barcelona juega contra el Newcastle en el primer horario de la Champions
El equipo culé busca los cuartos de final de la Champions
Alineación oficial del Barcelona contra el Newcastle hoy: Flick sale con todo
El Barcelona juega este miércoles a las 18:45 contra el Newcastle en la vuelta de los octavos de final de la Champions League en el Camp Nou. Un horario nada habitual durante las últimas décadas en esta competición, y menos para un equipo como el azulgrana en una eliminatoria tan importante como esta.
La razón por la que el Barcelona juega contra el Newcastle a las 18:45 horas es sencilla. La UEFA estableció hace pocos años, en la temporada 21/22, dos horarios diferentes para los partidos de Champions League. Se acabó con el tradicional horario de las 20:45 y se colocaron los encuentros a las 18:45 y a las 21:00.
Durante las dos últimas temporadas, con el cambio de formato de la Champions, la UEFA puso también partidos a las 18:45 en las primeras eliminatorias. Tanto los playoffs como los octavos de final. Por lo tanto, la organización europea designó que este Barcelona-Newcastle se tenía que disputar en el primer horario de las 18:45. Sin ningún motivo aparente más. Por puro azar. Les ha tocado a estos dos equipos, al igual que en la ida le tocó al Galatasaray-Liverpool.
Un horario que a los hinchas barcelonistas les ha descolocado mucho, ya que no están acostumbrados a asistir al Camp Nou para presenciar un partido tan importante como unos octavos de la Champions League a las 18:45. Un partido ante el Newcastle que, tras el empate a uno de la ida, está totalmente abierto para esta vuelta.
Un Barcelona que sale con todo en este partido. Hansi Flick no hace rotaciones, como es lógico, y saca un once de muchas garantías. Joan García jugará en portería, la defensa estará liderada por el regreso de Eric García en el lateral derecho, Cubarsí y Gerard Martín como centrales y Cancelo en el lateral izquierdo. En el centro del campo jugarán Pedri, Bernal y Fermín López. Y en ataque es titular el tridente formado por Lamine Yamal, Raphinha y Lewandowski.