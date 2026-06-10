Malú vive un par de momentos de tensión en ‘El Hormiguero’: «No entiendo ese humor»
La actriz tiene no entiende uno de los chistes de Trancas y Barrancas.
Este miércoles 10 de junio se ha vivido una noche íntima y musical en El Hormiguero con la visita de una de las voces más importantes y queridas de nuestro país. Malú ha regresado al programa para charlar largo y tendido sobre Quince, su nuevo trabajo discográfico que ya está arrasando en las plataformas.
La artista ha desvelado la importancia mística que tiene este número en su vida: la edad exacta con la que empezó su carrera en la música gracias al éxito Aprendiz y, además, el número de álbumes que corona su impecable trayectoria.
Incidente antes de entrar en ‘El Hormiguero’
«Ha pasado una cosa, David de Jorge, el cocinero, ha traído hoy morcilla, chistorra, pollo, lechazo y pan de pueblo y se nos ha ido». Ha confesado Pablo Motos nada más sentarse con Malú en El Hormiguero. La cantante ha dicho que cuando el cocinero, habitual colaborador del programa, le ha ofrecido comer algo, ella ha accedido. «Has empezado a coger a puñados. Pensaba que era para repartir con todo el equipo, pero era para ti sola», le ha dicho Pablo Motos a su invitada. «Estaba todo espectacular, pero me encuentro un poco regular. Es que soy muy ansiosa».
Motos ha contado una anécdota que Malú le había contado minutos antes y es que, durante un concierto, ella comió demasiado y le salió, por la boca, «un poco de más aire del previsto». «Esas cosas pasan, pero me quise morir», ha confesado la artista.
Malú a las hormigas: «No entiendo ese humor»
Malú escribe en su disco que ha recuperado la autoestima después de 28 años, a lo que la artista ha admitido en directo que: «Yo lo he pasado muy mal conmigo misma». La artista ha hablado de su supuesto síndrome del impostor: «Pensaba que no cantaba bien».
Yo con 15 años empiezo a grabar, todo es acelerado y de la noche a la mañana vamos a probar una maqueta, vamos a cantar… Era absolutamente para no ir al colegio Después sale Aprendiz y vende un millón de copias y me voy de gira. Yo le decía a mi madre que había mentido y no sabía cantar. Imagínate».
En ese momento, Trancas y Barrancas, las hormigas del programa de Antena 3 han dicho: «Tú cantabas para no ir al colegio y llamas al disco Aprendiz». Malú ha respondido: «No entiendo, ese humor, esa gracia no la he pillado». En ese momento, Pablo Motos ha interrumpido para decir: «Voy a hacer una pausa para reflexionar esto que acaba de pasar aquí».
.@_MaluOficial_ habla del poder de la mente: «Ahora soy muy feliz» #MalúEH pic.twitter.com/imJvy7i7ra
— El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 10, 2026
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