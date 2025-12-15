Quién es Malú: de dónde viene, cuántos años tiene y cómo empezó su carrera

Malú está considerada como una de las voces más importantes de la música española, con una carrera que se extiende desde 1998 hasta la actualidad y que la ha consolidado como una de las artistas femeninas más influyentes del país. Su discografía incluye trece álbumes de estudio, cinco recopilatorios, dos discos en directo y un documental, y a lo largo de su trayectoria ha vendido más de dos millones y medio de discos. Esta cifra refleja no solo su éxito comercial, sino también su capacidad de mantenerse vigente en un mercado cambiante durante más de dos décadas. Tiene una hija y es sobrina de Paco de Lucía.

Su talento y trayectoria han sido reconocidos con numerosos galardones. Entre ellos destacan la Medalla de Andalucía concedida en 2015 por «toda una carrera», el Premio Ondas a mejor artista del año en 2014 y dos nominaciones a los Grammy Latinos, una de ellas en 2011 en la categoría de mejor álbum vocal pop femenino. En 2014, Malú hizo historia al convertirse en la primera artista femenina en llenar el Palacio de los Deportes de Madrid en cuatro ocasiones durante una misma gira, un récord que revalidó dos años después, consolidando su estatus como una de las grandes intérpretes de la música española contemporánea.

Además de sus ventas y récords de conciertos, Malú ha obtenido diecinueve discos de platino y seis discos de oro solo en álbumes, lo que subraya la consistencia de su éxito. Ha recibido también numerosos premios nacionales e internacionales, entre los que destacan dieciséis Premios Dial, siendo la artista más premiada en la historia de este galardón, cinco Premios 40 Principales, seis nominaciones a los World Music Awards y cuatro Premios Cadena 100, consolidando su reconocimiento tanto en España como en el extranjero.

Edad de Malú: cuántos años tiene

Malú nació el 15 de marzo de 1982, por lo que en 2025 tiene 43 años. A lo largo de más de dos décadas de carrera, se ha consolidado como una de las voces femeninas más importantes de la música española.

De dónde es Malú: origen familiar y ciudad natal

Malú nació en Madrid, aunque su identidad artística está muy marcada por sus raíces andaluzas. Su familia procede de Cádiz, cuna de una de las sagas flamencas más influyentes de la historia de la música en España.

La familia de Malú

Su nombre real es María Lucía Sánchez Benítez. Es hija del cantaor Pepe de Lucía y sobrina del legendario guitarrista Paco de Lucía, una referencia universal del flamenco. Crecer en ese entorno musical fue decisivo en su formación, aunque ella siempre ha buscado un estilo propio, más cercano al pop, sin renunciar a la fuerza emocional heredada del flamenco.

Cómo empezó Malú en la música

Malú comenzó muy joven. Con solo 15 años, fue descubierta por Alejandro Sanz, quien confió en su talento y le produjo su primer álbum. En 1998 lanzó Aprendiz, un debut que tuvo un éxito inmediato y la situó de golpe en el panorama musical español.

Cómo se hizo famosa: el salto que cambió su carrera

Su primer disco ya fue un fenómeno. El verdadero salto de Malú fue su capacidad para mantenerse y evolucionar. Álbumes como Cambiarás, Sí o Desafío consolidaron su carrera, pero fue en la década de 2010 cuando alcanzó un estatus de gran estrella, llenando grandes recintos y encadenando números uno. Su conexión con el público y sus directos intensos han sido clave para convertirse en una artista de largo recorrido.

Malú en televisión: su papel como jurado y figura mediática

Su participación como coach (entrenadora) en La Voz supuso un antes y un después en su popularidad. En televisión mostró una faceta más cercana y espontánea, ganando nuevos seguidores y reforzando su imagen como referente musical. Su presencia en el programa la convirtió en una figura mediática habitual, más allá de los escenarios.

Vida personal: lo que se sabe y lo que ella prefiere mantener en privado

Malú siempre ha sido muy reservada con su vida personal. Aunque algunas relaciones sentimentales han sido conocidas públicamente, la cantante ha insistido en separar su carrera artística de su intimidad. En los últimos años ha hablado abiertamente de la importancia del bienestar personal, la maternidad y el equilibrio emocional, pero sin entrar en detalles, manteniendo un control férreo sobre su privacidad. Ha tenido dos relaciones conocidas, una con Gonzalo Miró entre 2014 y 2017 y otra con el político Albert Rivera entre 2019 y 2023. Malú y Rivera tuvieron una hija en junio de 2020.