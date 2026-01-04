Ayuso alerta de que la democracia en España peligra con Sánchez: «Prefiere la ‘legalidad’ de un tirano»

No es la primera vez que la líder madrileña del PP y presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, denuncia las derivas antidemocráticas de Pedro Sánchez por sus alianzas con proetarras, comunistas y secesionistas, y su manejo partidista de las instituciones. Pero sí es la primera, y se ha producido este domingo, que directamente achaca a Pedro Sánchez tener querencias tiránicas, vista la reacción del presidente español tras el derrocamiento de Nicolás Maduro: declaraciones que dan oxígeno al chavismo y dura censura a la operación militar llevada a cabo por EEUU y que se ha saldado con la captura del narcodictador junto a su mujer, y el encarcelamiento de ambos en una prisión de Nueva York a la espera de ser juzgados por narcoterrorismo.

A través de un mensaje difundido este domingo por la tarde por Isabel Díaz Ayuso, ésta acusa a Sánchez de haber evidenciado, con sus declaraciones, que «prefiere la ‘legalidad’ de un tirano».

El mensaje de la líder del Gobierno autonómico madrileño supone una advertencia de lo que, a su juicio, supone la figura de Sánchez como peligro para la democracia en España.

«Frente al comunismo o la libertad, Sánchez ha elegido comunismo», ha dicho Díaz Ayuso a través de la red social X (antes Twitter). Y en otro mensaje ha recordado que «Maduro es un dictador que secuestro las urnas y a su pueblo» a base de «asesinatos, torturas, hambruna y éxodo de millones de venezolanos».

Como ha destapado este domingo OKDIARIO, Sánchez reaccionó este sábado a la intervención de EEUU sobre Venezuela con unas declaraciones difundidas en redes sociales que están alineadas con la posición que este mismo sábado difundió el autócrata Putin desde el Kremlin, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso que lidera su hombre de confianza, Serguéi Lavrov.

Los paralelismos entre esas declaraciones de Sánchez y las del Kremlin son tan evidentes que llegan a coincidir incluso en la textualidad en varios de sus apartados. Y todo ello compartiendo el mismo transfondo práctico: dar oxígeno al chavismo, que se mantiene atrincherado en el poder en Venezuela tras la caída de Maduro –aunque ahora bajo el control político directo de la Casa Blanca– y censurar la operación militar llevada a cabo por EEUU para derrocar al narcodictador caribeño.

Las coincidencias entre Moncloa y el Kremlin en sus respectivos comunicados son más que evidentes. Putin, a través de Serguéi Lavrov, ha pedido «evitar una mayor escalada». Pedro Sánchez, en su mensaje, ha hecho «un llamamiento a la desescalada».

El presidente español que se mueve bajo la estrecha sombra de Zapatero –con íntima relación con el régimen chavista– también ha urgido a un arreglo «dialogado». El comunicado de Lavrov, en una expresión calcada, pide «centrarse en la búsqueda de una solución mediante el diálogo».

Más coincidencias. Sánchez censura a EEUU afirmando que su operación en Venezuela «viola el derecho internacional» por afectar a la soberanía del país caribeño; el ministro de Exteriores de Putin «condena» esta misma intervención porque atenta contra el «derecho de Venezuela a determinar su propio destino» y ataca «la soberanía del país».

Y otro botón de muestra más de esos notorios paralelismos. Sánchez dice que la intervención de EEUU «empuja a la región a un horizonte de incertidumbre y belicismo». En muy similar sentido, el Kremlin dice que «Latinoamérica debe seguir siendo una zona de paz», censurando implícitamente a EEUU de ponerla en peligro, lo que Sánchez llama «belicismo».