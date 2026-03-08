La nueva Dana trae temperaturas de hasta -30 grados en algunas zonas

Hasta -30 grados en algunas zonas, llega una nueva DANA con temperaturas que pueden cambiarlo todo. Será el momento de empezar a prepararnos para lo peor, con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden acabar siendo lo que nos acompañarán estos días en los que todo puede acabar siendo posible. Es hora de apostar por lo que realmente cada detalle cuenta para crear una previsión del tiempo que puede cambiarlo todo. Será mejor que nos empecemos a preparar para una serie de cambios que pueden ser esenciales.

La DANA trae un desplome de las temperaturas

Un desplome de los termómetros está en camino, en especial, si tenemos en mente lo que puede pasar en estos días en los que una DANA puede hacer acto de presencia. Las lluvias abundantes acabarán marcando una diferencia significativa que puede ser esencial.

Los expertos de la AEMET no dudan en esperar para actualizar unos mapas del tiempo que pueden activar todas las alertas. Tal y como nos advierten desde El Tiempo: «En este contexto, una nueva DANA se formará al inicio de la semana al aislarse de una vaguada atlántica, provocando un episodio de precipitaciones bastante generalizadas y un descenso de las temperaturas en buena parte del país. Entre el lunes y el miércoles, esta situación favorecerá nevadas en numerosas zonas de la mitad norte y del interior peninsular, con una cota de nieve que irá bajando progresivamente y acumulados destacables en algunos sistemas montañosos. En el inicio de la próxima semana, la nueva dana se posicionará sobre la mitad oeste peninsular. En niveles medios de la atmósfera habrá temperaturas muy bajas en altura, cercanas a los -30 °C, de forma que se incrementará notablemente la inestabilidad y favorecerá el desarrollo de precipitaciones en amplias zonas del país».

Siguiendo con la misma explicación: «La posición de este núcleo frío será clave para entender la distribución de las lluvias y de las nevadas. Las regiones situadas bajo su influencia directa registrarán chubascos más frecuentes e intensos. Aún hay discrepancias entre los modelos. Mientras el modelo europeo deja la dana más al oeste y al sur, reduciendo la precipitación, el norteamericano mantiene la posición idónea para dejar nevadas copiosas. El frío en capas bajas sí parece asegurado, provocando un descenso paulatino de la cota de nieve entre el lunes y el miércoles».

Nada más empezar la semana notaremos el frío y veremos la llegada de la nieve: «Las primeras nevadas aparecerán durante la jornada del lunes a medida que las precipitaciones asociadas al frente atlántico se vayan extendiendo desde el oeste peninsular. Inicialmente, afectarán sobre todo a zonas de montaña de la mitad norte, con una cota relativamente alta que irá descendiendo conforme el aire frío en altura se acerque a la Península. Con el paso de las horas, especialmente entre la tarde y la noche del lunes, las nevadas se irán extendiendo a más áreas del interior. En ese momento podrán aparecer ya en zonas de la Meseta Norte y en áreas próximas a los principales sistemas montañosos del centro y norte peninsular».