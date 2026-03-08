Cuidado con la nueva Dana: en Andalucía ya toman medidas

Andalucía se prepara para una nueva DANA será mejor que nos empecemos a preparar para lo peor. Con la mirada puesta a una nueva semana que puede acabar siendo la que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente puede pasar en estos días en los que todo puede ser posible. Con la mirada puesta a una serie de elementos que pueden ser claves.

Será el momento de ver la nueva DANA llegar a toda velocidad a una Andalucía que se prepara para lo peor. Esta comunidad autónoma ha sido muy castigada por unas lluvias que parece que van a volver a ser noticia. Tendremos que empezar a ver llegar un cambio de tendencia que puede ser lo que nos acompañará en estos días en los que todo puede ser posible. Un cambio de ciclo que acabará marcando una diferencia significativa. En estos días en los que realmente puede ser esencial en estas jornadas en las que cada detalle cuenta de una manera muy diferente, Este fenómeno que no paramos de ver puede cambiarlo todo.

La nueva DANA llega

Es hora de ver llegar una nueva DANA, después de una semana de lluvias, lo que nos está esperando es un importante cambio que realmente puede acabar siendo lo que nos acompañará en unos días en los que todo puede acabar siendo posible en estos días.

Parece que este mes de marzo acabará siendo uno de los que nos acompañará en estos días en los que realmente cada detalle contará y lo hará de tal forma que tocará empezar a ver lo que nos acompañará en estos días en los que todo puede ser posible.

Estas lluvias abundantes pueden caer sobre mojado, tal y como nos explican estos expertos que pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno. En estos días en los que realmente cada detalle puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa inesperada.

Esta DANA que nos acompañará en estos días puede acabar siendo lo que nos acompañará en unas jornadas en las que todo puede ser posible. Con la mirada puesta a un cambio que puede acabar siendo lo que nos hará estar pendientes de unas alertas que se multiplicarán en estos días.

Andalucía ya toma medidas ante lo que llega

Lo que llega a Andalucía puede cambiarlo todo, será el momento de empezar a pensar en todo lo que está por llegar. En estos días en los que todo puede ser posible, con la mirada puesta a algunos detalles que pueden acabar siendo una realidad en estos días claves.

Los expertos de la AEMET no dudan en apostar claramente por lo que está por llegar. Desde El Tiempo no dudan en advertir ante lo que está por llegar: «La nueva DANA se comenzaría a descolgar en la madrugada del lunes, procedente del Atlántico. A media tarde se situaría ya frente a las costas de Galicia, con sus precipitaciones afectando a gran parte del país. Las precipitaciones serían en forma de chubascos en la mayoría de zonas, irregulares y de corta duración. En cambio, en el noroeste podrían ser más continuas y persistentes. Al final del día, una línea de inestabilidad más organizada estaría cruzando el país de oeste a este. Durante la madrugada del martes, esta se quedaría estancada en el interior peninsular. Continuaría ahí durante la mañana, dejando más precipitaciones».

Siguiendo con la misma explicación: «Estas precipitaciones, que afectarían a amplias regiones del país, serían más intensas en áreas del este de Andalucía, Castilla – La Mancha, Aragón, La Rioja, Navarra y el País Vasco. Cabe destacar, que, en zonas del interior las precipitaciones coincidirían con la irrupción de aire frío, por lo que con las previsiones actuales, la cota de nieve podría descender hasta los 800 a 900 metros. En la tarde del martes, las precipitaciones continuarían en gran parte del país, dándose además chubascos y tormentas intensos en puntos del este del país. Allí, la inestabilidad iría claramente a más al imponerse, además, un flujo de viento en capas bajas del este. No obstante, desde el martes la previsión es muy incierta, por lo que ahora mismo todos los escenarios están aún abiertos. No es posible afirmar con seguridad qué ocurrirá. De cara al miércoles, el desplazamiento de la DANA llevaría las precipitaciones más intensas al Mediterráneo, especialmente a la Comunidad Valenciana. A su vez, por el noroeste penetraría un nuevo frente que traería precipitaciones que serían, en general, débiles».

Tocará sacar el paraguas en estos días que están por llegar: «El inicio de la próxima semana en España podría venir marcado por la aproximación de una nueva DANA. Esta asociaría aire más frio en altura y precipitaciones. Por eso, a parte de la lluvia, la nieve podría regresar al país. A pesar de que la a incertidumbre sobre la llegada de esta DANA es aún elevada, parece evidente que habrá más inestabilidad en España».