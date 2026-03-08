El pronóstico del tiempo en Andalucía en Semana Santa pinta mal: lluvias en el horizonte

Las lluvias están en el horizonte, será mejor que nos empecemos a preparar para una serie de cambios que pueden llegar a toda velocidad. Con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden ser claves. En estos días en los que realmente cada pequeño fenómeno debería hacernos ver una primavera que parece que se nos resiste por momentos. Será la hora de empezar a ver llegar determinadas situaciones que pueden acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa inesperada.

Una de las fechas que tenemos en mente es esta Semana Santa que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente puede acabar siendo esencial. Será el momento de poner en mente determinados elementos que acabarán marcando estas jornadas que hasta la fecha no sabíamos. Es hora de conocer lo que puede pasar en unos días en los que todo puede ser posible. Un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días en los que cada detalle puede ser esencial en estos días que tenemos por delante.

Pinta mal el pronóstico del tiempo en Andalucía en Semana Santa

Semana Santa es una de las fechas más importantes que esperamos con ganas, en estos días en los que realmente puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que cada detalle contará de una manera diferente. Por lo que tocará conocer qué es lo que nos está esperando.

Con la mirada puesta a unos cambios que, sin duda alguna, pueden afectar una de las fechas más destacadas del día. Por lo que, hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en mente. Estas jornadas en las que el tiempo puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa.

Andalucía se prepara para una Semana Santa en la que realmente cada detalle puede ser esencial. En estos días en los que realmente cada detalle puede acabar siendo lo que nos hará quizás cambiar de planes o buscar algunos detalles que pueden ser esenciales en estos días.

Estas fechas son días de atender a cada uno de los elementos que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. Estos días en las que las calles se llenan de alegría y de buenas sensaciones que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en estos días.

Lluvias en el horizonte

Nos esperan lluvias en el horizonte de tal forma que tendremos que empezar a ver llegar algunos detalles que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Con algunos elementos que pueden acabar siendo los que nos harán ver lluvias más cerca de lo que nos imaginaríamos.

Aun no tenemos previsión de la AEMET, pero los expertos de El tiempo no dudan en darnos algunos datos importantes: «Lo primero que hay que dejar claro es que todavía no se puede saber el tiempo que hará en la próxima Semana Santa, pero sí podemos analizar los datos históricos de la AEMET y comentar una serie de cuestiones relacionadas sobre las situaciones meteorológicas que suelen predominar entre finales de marzo y principios de abril. En esas fechas se puede dar cualquier tipo de situación: desde alguna entrada de aire polar hasta irrupciones de aire muy suave de origen subtropical. El chorro polar suele trazar meandros importantes en nuestras latitudes, dando lugar a una gran variabilidad interanual. Las precipitaciones de origen frontal suelen ser aún las predominantes, pero con los chubascos tormentosos ya ganando terreno en esa época. De acuerdo con los datos de los observatorios oficiales, la precipitación media entre el 29 de marzo y el 6 de abril oscila sobre los 40-50 l/m² en Santiago, Vigo o San Sebastián, donde es más frecuente que llueva al menos un día en ese periodo. Por otra parte, en Almería, Lanzarote o Las Palmas los registros medios se quedan por debajo de los 5 l/m². No obstante, insistimos de nuevo en la elevada variabilidad interanual».

Siguiendo con la misma explicación: «En cuanto a las temperaturas, ya en esos días el sol suele picar en las horas centrales. La media de las máximas se sitúa en torno a los 23 ºC en Lanzarote, Las Palmas, Santa Cruz, Sevilla o Córdoba, siendo las capitales más frescas las de la meseta norte, Cuenca y Teruel. Aún se suelen registrar heladas en zonas de montaña, mientras que en León, Burgos, Teruel o Soria las noches son también frías, e incluso no son raras las heladas a principios de abril. Si analizamos los diagramas con las probabilidades diarias para los cuatro tipos de regímenes meteorológicos más habituales en nuestras latitudes, de momento el modelo europeo intuye una mayor probabilidad de bloqueo anticiclónico y de cresta atlántica para la Semana Santa, mientras que el escenario menos probable a día de hoy sería el de una circulación zonal muy intensa. Esto se suele asociar a un chorro polar ondulado, lo que favorece precisamente la formación de bloqueos. Si estos se forman en el centro o norte de Europa, pueden abrir la puerta a que los descuelgues y las borrascas se acerquen a España. Por ahora, los mapas intuyen que las precipitaciones podrían situarse ligeramente por encima de la media de esas fechas en la vertiente mediterránea, Baleares y este de Andalucía, sin una tendencia definida para el resto».