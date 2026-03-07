Óscar López, ministro de Transformación Digital y Función Pública, ha calificado este sábado de «machista» a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Y esto lo dice quien en su día tildó de «chascarrillo» la juerga del ex ministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, en el Parador de Teruel.

«Tendrá que probarse», señaló López, también ex presidente de Paradores, el pasado mes de mayo en referencia a este escándalo ocurrido el 15 de septiembre de 2020 y destapado por OKDIARIO. Así lo afirmó en una comparecencia en el Senado en la Comisión de investigación del caso Koldo, después de que trabajadores del Parador de Teruel hablaran de «destrozos» y «novias que no son novias», prostitutas.

Como reveló este diario en abril de 2025, Ábalos montó una fiesta en el Parador de Teruel con «señoritas» en plena pandemia, dejando la suite principal completamente destrozada. El ex ministro se llevó al parador una furgoneta con escorts, acompañado por Koldo García y el hermano de éste, Joseba, para una visita oficial relacionada con obras ferroviarias en la provincia.

En dicha comparecencia en el Senado, López afirmó que no había tenido conocimiento de un hecho como éste y que tras la exclusiva de OKDIARIO no había vuelto a preguntar sobre este episodio a sus colaboradores en esta empresa pública durante su presidencia, cargo que ostentó entre 1918 y 2021.

Según afirma, sólo lo hizo un año después de dejar el cargo, al ser preguntado por una periodista sobre este asunto. Entonces, habló con «sus equipos» y le dijeron que «no había constancia de ese hecho», según sus palabras. «Vivimos en un Estado de Derecho y la Inquisición se acabó hace muchos años», agregó López.

Preguntado durante aquella comparecencia por la carta con amenaza de despido enviada por la dirección a los trabajadores, que también fue revelada por OKDIARIO, el ministro echó balones fuera, limitándose a señalar que actualmente no era el responsable de Paradores.

La «machista», a su juicio, es Ayuso

Con este historial, López califica a Ayuso de «presidenta machista». Lo ha hecho durante la celebración de los Premios a la Igualdad Ana Tutor, que organiza el PSOE madrileño y se han entregado esta mañana.

En su intervención, el ministro ha emplazado a los asistentes a «leer todos los días lo que dice Ayuso y el PP». «Todos los días hay alguna declaración, cositas que suenan a broma, tales como que habría que hacer un día del hombre, que habría que acordarse de los hombres maltratados o no utilizar los recursos del Pacto de Estado contra la violencia de género para la violencia de género», ha señalado.

El ministro y secretario general del PSOE madrileño asegura que todo esto forma parte de una «verdadera guerra cultural» contra el feminismo, con «provocaciones en el día a día», como también el decir que «mejor cogemos el dinero de la violencia de género y se lo damos a políticas de natalidad».

Y afirma que esta estrategia demuestra que, pese a décadas de lucha feminista, «puede haber una presidenta machista, como es el caso de Ayuso».

Asimismo, López ha reprochado a la presidenta madrileña su posición en cuestiones de política internacional, siempre contrarias a las del Gobierno central. «Si hay un genocidio en Gaza, ¿dónde va Ayuso? A apoyar al embajador de Israel. Si Trump amenaza a España, ¿dónde va Ayuso? A apoyar al que amenaza a España», ha indicado.

Por otra parte, también ha criticado al PP y a Ayuso porque, a su juicio, «son incapaces de defender a España cuando hace lo correcto» o cuando el país recibe «reconocimiento internacional», en referencia al «no a la guerra» entonado ahora por el Gobierno entre acusaciones a PP y Vox de apoyarla. Lo cierto es que mientras el Ejecutivo abandera el «no a la guerra» envía una fragata a Chipre.

Además, el Gobierno del pacifista Sánchez exporta 7,6 millones de material militar al Ejército de Trump en 18 meses, como ha revelado también OKDIARIO.