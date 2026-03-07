España evacua su embajada en Teherán tras la guerra desatada por EEUU e Israel contra los ayatolás

España ha completado la evacuación de su embajada en Teherán (Irán) este sábado, después de siete días de intensos combates en la región. El embajador y el personal esencial que permanecían en Teherán han abandonado el país y han cruzado la frontera hacia Azerbaiyán, donde se encuentran ya a salvo, según ha anunciado el ministro de Asuntos Exteriores José Manuel Albares en redes sociales.

Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, se ha asegurado que el resto de embajadas españolas en Oriente Medio continúan operativas. Además, la sala de crisis del Ministerio de Asuntos Exteriores permanece activa las 24 horas para atender posibles emergencias consulares.

Acabamos de evacuar con éxito la Embajada de España en Irán. El Embajador y personal esencial que seguía en Teherán acaban de cruzar la frontera con Azerbaiyán y se encuentran a salvo. La seguridad de nuestros ciudadanos y del servicio exterior @MAECgob es mi prioridad. (1/2) — José Manuel Albares (@jmalbares) March 7, 2026

La medida se produce tras el inicio, el pasado 28 de febrero, de una operación conjunta de Estados Unidos e Israel contra objetivos iraníes, que marcó la escalada de un conflicto que ahora afecta a varios países de Oriente Medio. El objetivo principal es descabezar la dictadura de los ayatolás de Irán. El pasado 28 de febrero se eliminó al líder supremo Alí Jamenei.

La evacuación responde a riesgos para el personal diplomático y la seguridad de las instalaciones, en un contexto de creciente tensión internacional y ataques militares en la zona.