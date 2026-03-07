Simeone deja caer la continuidad de Griezmann en el Atlético: «Cuando hable la gente estará contenta»

Griezmann y su futuro en el Atlético están montados en una montaña rusa de la que pueden salir mareados. Su vínculo contractual con el Atlético —hasta 2027— posee una cláusula por la que puede salir libre del club cuando lo estime oportuno. Lo que convierte la decisión de ir a Orlando en un asunto estrictamente personal. La MLS, que tanto seduce al futbolista, le pretende. Poder ganar un título con el Atlético seduce. Simeone, uno de sus máximos valedores, deja caer que la continuidad podría estar cerca.

«Creo que lo más importante cuando Griezmann pueda hablar y decir lo que siente y seguramente la gente va a estar contenta», dijo Simeone. Antes, Mateu Alemany fue más tajante. «Tiene esta temporada de contrato y dos más con nosotros. No veo mayor novedad. Antoine está en un momento de forma extraordinario, está haciendo unos partidazos. Le van a aplaudir como siempre. Me mantengo en lo mismo, tiene contrato, va a seguir con nosotros», aseguró.

Todo ello dentro del marco del partido liguero contra la Real Sociedad, rival en la final de Copa del Rey. «El grupo respondió muy bien a un partido difícil, un rival que viene haciendo las cosas muy bien. Quisimos ser protagonistas y lo fuimos. Ellos metieron dos golazos, pero el equipo quiso presionar en campo rival, generó ocasiones, los cambios dieron vitalidad y energía. Nos llevamos una victoria muy importante», analizó Simeone.

La victoria del Atlético se gestó con un doblete de Nico el día de su reaparición tras superar la lesión. «Me alegro por él, viene trabajando muy bien. Es un chico que nos ayuda muchísimo. Desde que llegó parecería que había jugado toda la vida en el Atlético, tiene las características para ello. Y el tacón de Griezmann es maravilloso y nos dio la clave para tener algo diferencial», dijo Simeone.

El Atlético, antes de la final de Copa, tiene que pasar por el doble enfrentamiento ante el Tottenham, recibir al Getafe, visitar al Real Madrid, verse de nuevo con el Barcelona, viajar al Pizjuán… Todo en apenas un mes. «El equipo trabaja con ilusión, necesitamos a todos. La competencia es larga y espero que sigamos jugando partidos, compitiendo para alegría de nuestra gente, que hoy estaba feliz, gritaba ayudando y acompañando. Eso nos sirve mucho, son una parte importantísima para todo lo que hacemos», finalizó Simeone.