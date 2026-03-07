Alemany cierra la puerta de salida a Griezmann: «Va a seguir con nosotros»

Griezmann y su futuro en el Atlético están montados en una montaña rusa de la que pueden salir mareados. Su vínculo contractual con el Atlético —hasta 2027— posee una cláusula por la que puede salir libre del club cuando lo estime oportuno. Lo que convierte la decisión de ir a Orlando en un asunto estrictamente personal. La MLS, que tanto seduce al futbolista, le pretende. Poder ganar un título con el Atlético seduce. Alemany, director de Fútbol Profesional Masculino del club, ha cerrado disipado dudas.

«Tiene esta temporada de contrato y dos más con nosotros. No veo mayor novedad. Antoine está en un momento de forma extraordinario, está haciendo unos partidazos. Le van a aplaudir como siempre. Me mantengo en lo mismo, tiene contrato, va a seguir con nosotros. Se ha hecho un círculo y volvemos al principio. Está teniendo un rendimiento espectacular y es lo más importante. Va a estar con nosotros, va a seguir con nosotros y nada más», aseguró Alemany sobre Griezmann.

El mercado de fichajes en Estados Unidos finaliza el 26 de marzo y no se abre otra ventana hasta mediados de julio. Todo ello con Orlando presionando para que cruce el charco de inmediato. Pasar a la final de Copa del Rey se vislumbraba como un espaldarazo a sus argumentos para seguir vestido de rojiblanco hasta verano y, tras sobrevivir al Barcelona, la de Alemany es la primera declaración de continuidad del jugador en el club colchonero.

En el vestuario nadie puede asegurar que Griezmann vaya a disputar la final de Copa con el Atlético. «Ojalá Griezmann juegue la final con el Atlético pero la verdad que no sé que va a suceder. Es él el que tiene que decidir sobre su futuro, ojalá sea lo mejor para los atléticos y para el club», indicó el capitán Koke, único superviviente de la última final copera disputada por el Atlético. Marcos Llorente, en la misma línea. «No tenemos ni idea si va a jugar la final o no, él decidirá. Tenerle en el equipo siempre viene bien», declaró.

El Orlando, en cualquier caso, tendría que aligerar plantilla, pues el cupo de jugadores designated players -cuya nómina escapa del tope salarial- la tienen completa. La supervivencia del Atlético al Barcelona y el alcance de la final de Copa no evita la salida del francés, que no debe ser por la puerta de atrás. Al menos no debería por la magnitud de su influencia en la historia colchonera. La afición rojiblanca lo tiene claro. La última y nos vamos, Griezmann.