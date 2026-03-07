Qatar reanuda el deporte y la Finalissima vuelve a ser posible en Doha

Qatar volverá a acoger deporte a partir del próximo jueves. El país recibió con mucho agrado la noticia de que Irán dejará de bombardear a países vecinos y esto se traduce en que la Finalissima prevista para dentro de 20 días podría ser viable en Doha, su sede inicial, si el conflicto entre los ayatolás y Estados Unidos continúa en punto muerto.

La UEFA y la CONMEBOL llevaban toda la semana buscando una alternativa a Doha para celebrar el partido entre el campeón de Europa y el campeón de Sudamérica en lo que suponía el regreso de Leo Messi a Qatar después de tocar el cielo ganando el Mundial de 2022 con Argentina.

El país del Golfo había organizado un evento con una cuantiosa bolsa económica. Arabia Saudí, Egipto, Qatar, Serbia, España y Argentina eran las seis selecciones participantes en el marco del Qatar Football Festival, con el plato fuerte de la Finalissima entre españoles y argentinos y ahora estos partidos vuelven a ser posibles.

Veremos si España y Argentina quieren correr el riesgo de viajar a un país que hoy evacuó a algunos jugadores españoles como Javi Martínez, Raúl de Tomás y Joselu Mato. La UEFA hizo jugar este sábado a España femenina en Turquía después de que un misil iraní amenazase la integridad del país por lo que parece que el partido puede tener viabilidad en Qatar.

Después de no encontrar sede que convenciese a todas las partes implicadas este giro de los acontecimientos con el regreso al plan original puede salvar a la Finalissima de la cancelación. Por lo pronto, Qatar ya ha reabierto su espacio aéreo y la vida empieza a parecerse a lo que era antes de que se iniciase el conflicto de Irán el pasado 28 de febrero. Que los Ayatolás anuncien el cese de los bombardeos a sus vecinos es una buena noticia para el fútbol.