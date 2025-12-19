Joselu desnuda al vestuario del Madrid: «No sé si tienen el sentimiento por el club que teníamos nosotros»

Joselu fue uno de los grandes nombres del último vestuario del Real Madrid campeón de Europa. El español fue crucial en su rol, secundario y goleador, en una plantilla con muchos argumentos, con muchas soluciones, pero sobre todo con un patrón en común que define él mismo: un gran sentimiento madridista. Es precisamente esto, esa carencia de sentimiento, de madridismo, lo que ve el actual jugador del Al-Gharafa de Qatar en la plantilla que lidera Xabi Alonso.

El delantero reconoce el altísimo potencial que tiene en estos momentos el Real Madrid, con futbolistas de primer nivel, con algunos de los mejores nombres del momento… pero que no termina de ver conectados en situaciones de gran necesidad, cuando más se necesita ese sentimiento blanco, el madridismo.

“¿Que ha fichado? Han traído a Mbappé que, para mí, ahora mismo, a nivel de números, es el mejor delantero a nivel de meter goles, del mundo. Vini a nivel mundial, Rodrygo está recuperando su versión, Bellingham, Fede… Es que al final tú ves los nombres que hay encima de la mesa y dices, ‘es imposible que les gane nadie’”, valoraba sobre la plantilla actual del Real Madrid Joselu, que sabe muy bien cómo funciona una gran plantilla en el club blanco, sobre todo con grandes nombres como fue la suya en la temporada 23-24.

Pero Joselu tiene claro que hay algo que le falta a esta plantilla, que en la comparativa con la que él vivió y con la que ganaron la Decimoquinta, la última Champions League de color blanco, la actual tiene carencias, le falta algo, competir con el sentir del Real Madrid: “Y luego sí que es verdad que les falta un punto de competir, de sentirlo. Bueno, yo creo que el año que estábamos nosotros sí que es verdad que había un ochenta por ciento de la plantilla, porque no cuento a la gente que había jugado, que acaban de firmar, que sentía lo que realmente es llevar la camiseta del Real Madrid”.

“Sí que es verdad que a día de hoy no sé si eso se ha perdido o no, pero yo creo que cuando juegas con el sentimiento de ser del Madrid de verdad, yo creo que sacas un extra, ¿no?, a nivel de… cuando te falta algo en un partido, creo que el sentimiento ese lo tienes que tener”, sentencia Joselu, en una entrevista para As, sobre la comparativa entre aquel último Real Madrid campeón de la Champions League, que tenía aún en plantilla a nombres como Modric, Kroos, Nacho o Lucas Vázquez, así como Dani Carvajal, ahora con poca presencia por las lesiones.

Y es que en aquella temporada en la que el Real Madrid fue campeón de Liga, Champions League y Supercopa de España, Joselu fue un hombre importante pese a no ser un jugador titúlarísima para Carlo Ancelotti. El delantero jugó 18 partidos de inicio pero disputó minutos en al menos 49 de ellos, siendo muy protagonista en grandes citas, logrando 18 goles en poco más de 2.000 minutos de juego a sus 33 años, un cierre de dulce a su fútbol al máximo nivel competitivo.