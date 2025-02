Joselu habla claro sobre su salida del Real Madrid: «Ancelotti estaba mosqueado, quería que me quedase»

Joselu Mato fue uno de los grandes protagonistas del Real Madrid la pasada temporada. El hombre que metió a su equipo en una nueva final de Champions con un doblete ante el Bayern en los últimos minutos, para firmar una nueva remontada histórica. Meses después de su marcha, el delantero habla sobre su adiós al equipo de su vida, el que le vio crecer como canterano.

Pese a que todo parecía encaminado hacia la continuidad de uno de los héroes de la Decimoquinta, finalmente acabó aceptando la oferta del Al-Gharafa de Qatar y relata lo que supuso para él despedirse del equipo de sus amores: «Decir adiós al Madrid es de los momentos más difíciles de mi vida. No pude tomar esa decisión con el corazón porque me habría quedado toda la vida en el Madrid, se me pone la piel de gallina de pensarlo. Pensé en mi familia, es mis hijos y creo que es positivo a la larga, pero en el momento fue negativo».

No fue una decisión fácil de tomar para Joselu, porque ama el Real Madrid con todo su corazón. Se marchaba un madridista, además de uno de los héroes de la Decimoquinta. Joselu desveló que le costó comunicarle la noticia a sus compañeros y seres queridos. Aunque hubo una persona en concreto que intentó retenerlo a toda costa, Carlo Ancelotti. El técnico italiano no quería que se fuera, consciente de la importancia que tenía para este equipo.

«Cuando decidí irme, era incapaz de hablar con mi mujer. Me llamó Lucas Vázquez e ira incapaz de hablar con él, al igual que con Modric, no me salían las palabras. El decírselo a Ancelotti fue difícil, él estaba mosqueado porque quería que me quedase», contó Joselu al ser preguntado por su salida del Real Madrid, la decisión más difícil de toda su vida.

«Me hubiera quedado jugando 5 minutos»

Durante la entrevista con el programa de Jugones de La Sexta, Joselu reveló que los primeros meses en Qatar han sido muy complicados, porque su cabeza «seguía en Madrid». Especialmente tras el primer partido de Liga en Mallorca, donde los blancos empataron a uno y la afición convirtió en tendencia en las redes sociales al ahora delantero del Al-Gharifa.

«Me hubiera quedado jugando 5 minutos. En mis primeros dos meses en Qatar mi cabeza seguía en Madrid. Recuerdo que el Madrid empata el primer partido y soy tendencia en Twitter, la gente se acordaba de mí. El día del Bayern fue increíble, se me eriza la piel. Yo puedo morirme tranquilo porque he jugado y he ganado títulos con el Real Madrid, el club de mi vida».