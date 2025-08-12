Fede Valverde manda un mensaje esperanzador al madridismo con su lesión

Las lesiones en el centro del campo preocupan en el Real Madrid. El pasado domingo, el conjunto merengue anunció en un comunicado que Eduardo Camavinga había sufrido un esguince en su tobillo derecho. Un contratiempo que compromete su disponibilidad para el debut liguero ante Osasuna el próximo 19 de agosto. A las posibles bajas en la medular se sumó ayer Fede Valverde, que no ha viajado con sus compañeros para el amistoso de preparación ante el WSG Tirol por una sobrecarga en su pierna derecha.

El conjunto madridista ya se encuentra en Austria para la disputa del último test de preparación a una semana del inicio oficial de la temporada 2024/25. Las ausencias en una medular con pocos efectivos ha provocado la incorporación del canterano Roberto Martín, que se suma a un Thiago Pitarch que debutó con gol en el amistoso a puerta cerrada ante el Leganés. Fede Valverde y Eduardo Camavinga engordan una lista de lesionados que también cuenta con Bellingham, Endrick y Mendy.

La baja del uruguayo para el duelo ante el WSG Tirol obedece a la precaución del staff blanco con un jugador acostumbrado a jugarlo todo. Valverde superó la barrera de los 6.000 minutos la pasada campaña, lo que le situó como el futbolista con más desgaste en sus piernas durante la campaña 2024/25. La tendencia continuó en el Mundial de Clubes, donde sólo se perdió 16 minutos ante el Salzburgo y el descuento frente a la Juventus.

Valverde ha tranquilizado a la afición del Real Madrid en su llegada a Valdebebas esta mañana. Mientras firmaba a los madridistas presentes en la entrada a la ciudad deportiva, el charrúa se ha mostrado muy optimista respecto a sus molestias físicas. En un vídeo publicado por El Chiringuito de Jugones, Valverde ha respondido con claridad a si estará listo para el debut ante Osasuna el 19 de agosto: «Sí, seguro».

✅ VALVERDE CONFIRMA que estará contra OSASUNA. 📹 @marcosdlarocha pic.twitter.com/cbSDETGRZa — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 12, 2025

Fede Valverde, uno de los pilares

La amenaza de una baja de Valverde para el debut liguero complicaría aún más las cosas a un Xabi Alonso preocupado por formar un centro del campo de su confianza. El técnico tiene claro que tanto el uruguayo como Tchouaméni son imprescindibles en la medular merengue. La duda se mantiene en el último miembro del tridente. En Estados Unidos, Alonso apostó por un Arda Guler acostumbrado a estar más cerca del área.

Sin Bellingham, inmerso en plena recuperación tras ser operado del hombro izquierdo, y con la duda de Camavinga, sólo Dani Ceballos se plantea como alternativa al turco para la titularidad. El amistoso de hoy ante el WSG Tirol dará pistas sobre el once en el que piensa Xabi Alonso para el debut en el Santiago Bernabéu. Incluso el canterano Thiago Pitarch podría tener sus opciones en el partido en tierras austriacas, lo que le abriría la puerta a presentarse como una opción para la medular blanca.