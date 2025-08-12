WSG Tirol – Real Madrid: test final

El Real Madrid viaja a Innsbruck para disputar contra el WSG Tirol (19:00 horas) el que será el primero y último amistoso que los hombres de Xabi Alonso jugarán antes de que, el próximo 19 de agosto, se midan a Osasuna en el estadio Santiago Bernabéu en la primera jornada de Liga. Y es que el encuentro contra el Leganés, celebrado a puerta cerrada en Valdebebas, tiene categoría de entrenamiento. Este partido será una prueba muy a tener en cuenta para empezar a conocer el plan que el técnico donostiarra tiene para su nuevo equipo.

Si bien es cierto que los jugadores del Real Madrid están soportando una importantísima carga de trabajo en Valdebebas, en una pretemporada exprés que deja claro -en una demostración de que la salud de los futbolistas importa poco o nada para la Liga de Javier Tebas- que el descanso es mínimo, este partido servirá a Xabi Alonso y a sus jugadores para poner en práctica muchos de los conceptos trabajados durante estas semanas y dos días de preparación.

Este encuentro también permitirá ver cuál es el esquema que más le gusta a Xabi Alonso. Si en el Mundial de Clubes se decantó por un 3-5-2 que dio muy buen resultado, ante el PSG en las semifinales de aquella competición y contra el Leganés, en el partidillo de entrenamiento del pasado viernes en Valdebebas, volvió al 4-3-3 con una novedad: Vinicius jugó por la derecha de inicio en ambos duelos.

Sin Valverde, con Pitarch

Donde hay menos dudas, independientemente del dibujo que elija Xabi Alonso, es en la pareja de centrales, que será la formada por Huijsen y Militao. El brasileño ha regresado en una muy buena versión tras la grave lesión que sufrió la pasada temporada y apunta a ser titular junto al internacional español. Luego, cuando se opte por tres centrales, el elegido será Tchouaméni.

Para este encuentro, Xabi Alonso no podrá contar con Valverde, que sufre una sobrecarga que le ha dejado en la capital española recuperándose. Su presencia para el debut liguero contra Osasuna no corre peligro. Tampoco estarán Camavinga, Mendy, Bellingham y Endrick. Por otro lado, se espera que Thiago Pitarch tenga minutos; el canterano está siendo una de las sensaciones de la pretemporada madridista.

El WSG Tirol, por su parte, llega a este encuentro como líder de la Bundesliga austriaca tras dos jornadas disputadas, contando por victorias los dos partidos que ha jugado hasta la fecha frente a Hartberg y LASK.