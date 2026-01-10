Eric García: «El último Clásico nos dolió»

Eric García fue el jugador del Barcelona encargado de atender a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrenta a los azulgranas con el Real Madrid en la final de la Supercopa de España. Los azulgranas llegan a este encuentro tras haber goleado al Athletic en las semifinales. El defensa vive un día especial, puesto que hace unas horas celebró su cumpleaños.

«Tenemos muchas ganas. Comenzar con un título sería muy bueno. Comenzar con un título sería muy bueno», comenzó el jugador del Barcelona. «El partido de Liga fue duro para nosotros. Mañana tenemos la oportunidad de darle la vuelta y ganar un título», añadió.

Sobre la posición que ocupará, no desveló nada: «No tengo ninguna pista ni la diría. El poderme adaptar a varias posiciones es bueno y el míster lo valora. Mañana veremos dónde me toca».

A la hora de ser cuestionado por el partido de Liga en el Bernabéu, comentó lo siguiente: «Siempre he dicho que teníamos muchas bajas. No es una excusa. Hemos mejorado como equipo. El otro día hicimos uno de los mejores partidos. Hemos recuperado identidad. El derbi contra el Espanyol no fue bueno, Joan casi nos gana el partido. Pero el partido del otro día nos da mucha confianza».

«Respecto al partido, perder El Clásico nos dolió. Lo primero, mañana es una final y es muy importante. Que sea contra el Madrid es una motivación extra. Ir al Mundial no depende de mí. Yo doy el máximo y si tiene que llegar, llegará», añadió.

Sobre como puede influir el título, comentó lo siguiente: «Entramos en un enero complicado. La semana que viene tenemos tres competiciones. Este título te da aire, confianza. Es importante para todos sumar un título más. La mayoría somos muy jóvenes. Nos daría un impulso».

También analizó la llegada de Mbappé: «Sabemos que es diferencial, de los mejores del mundo, pero si mejoramos lo que ya hicimos bien en El Clásico, sacaremos un resultado bueno». «Sobre el marcaje individual, no. Centrarse en uno sólo sería un error. Hay jugadores de mucho nivel. Hay que enfocarlo en equipo. Si no jugamos como equipo no vamos a ganar», añadió.

Comentó la influencia de la familia: «La mayoría tenemos a nuestros padres aquí. Es importante tener la familia cerca. La comunión que tenemos los jugadores y los padres es positivo. Ojalá mañana celebremos un título juntos».

Eric habló de su posición favorita: «Siempre he jugado de central. Con Míchel jugué más de lateral y me sentí cómodo. De pivote, también. Es la que más tengo que trabajar. Si tuviera que elegir una, me quedo con central».

Por otro lado, habló de la importancia de la parte mental: «Al final, hay que intentar evadirse. Hay momentos donde juegas mejor, peor. Hay que tener estabilidad para saber la realidad. Todo se magnifica. La cesión al Girona me ayudó. Tuve los minutos que necesitaba. Ahora, por suerte, estoy pudiendo jugar aquí».

A la hora de analizar el favoritismo, fue claro: «Nosotros tenemos confianza. El último Clásico lo ganaron ellos. Nos dolió. Mañana no es ser favoritos, es que si hacemos las cosas bien somos muy difíciles de ganar. El Madrid es un gran equipo, pero tenemos confianza».

También analizó la presencia de Lamine Yamal: «Es diferencial. Se ha visto. Mañana es un partido grande. En Champions el año pasado se vio el nivel que tiene. Que esté recuperado es muy importante».