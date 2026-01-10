Flick: «Mbappé es el mejor delantero del momento»

Flick atendió a los medios de comunicación en la previa de la final de la Supercopa de España que enfrenta en Yeda a Real Madrid y Barcelona. Los azulgranas llegan a este encuentro tras golear al Athletic en la semifinal por 5-0. Los catalanes buscan el primer título de la temporada ante un rival blanco al que le tienen ganas tras el Clásico de la Liga.

«Creo que todos aprecian jugar una final contra el Madrid. Podemos ganar un título. Jugaremos como un equipo. Eso es lo que quiero ver. Esto es lo más importante», comenzó el entrenador del Barcelona.

A la hora de analizar el momento del Real Madrid, fue claro: «Tienen jugadores fantásticos. La calidad es realmente alta. Es lo que puedo decir. Yo estoy concentrado en mi equipo. Es el Madrid. No hay una motivación mayor».

También explicó lo que es más importante durante el encuentro: «Veremos que pasa mañana. Al final, tenemos muchas opciones. Eric puede jugar, Frenkie también. Tenemos el último entreno esta noche y veremos. Mañana decidiremos quién empieza»

«Sólo me concentro en mi equipo. Es un partido. Si ganas, te da más confianza, es normal. Siempre pensamos en positivo. Queremos demostrar nuestro mejor nivel. Tengo buena sensación con el equipo. Lo que haga el Madrid, no es mi trabajo», aseguró.

Flick también habló de la importancia de Mbappé: «Es el mejor delantero del momento. Es un jugador de clase mundial». «Una final es una final y un Clásico es diferente. Es lo que quiere ver todo el mundo. Intentaremos ganar y dar lo mejor. Pero no hacemos caso a estas cosas», comentó.

Sobre si han ensayado los penaltis, dijo lo siguiente: «Los jugadores los practican siempre después de los entrenamientos. Es lo normal». Además, a la hora de hablar sobre Lamine, no desveló dudas: «Puede empezar. Todos están listos para salir de inicio o ser suplentes».

«Los laterales en el fútbol moderno son una posición muy importante. Jugó muy bien ante el Athletic, pero mañana es diferente. Es importante que esté a su mejor nivel. Les necesitamos al mejor nivel», explicó sobre la importancia de Balde.

Lo que no desveló fue el once: «Lo veremos. Nos queda el último entrenamiento, tras este decidiremos qué necesitamos. Tenemos opciones en cada posición y son todas buenas. Lo importante es ganar la final y tomar las decisiones correctas para el equipo».

Al ser preguntado si hay sed de venganza, comentó lo siguiente: «Sólo fue un partido. Después, volvimos, nos enfocamos en lo que era necesario y jugamos mucho mejor. Es solo un partido. Queremos ganar siempre y eso es lo importante. El equipo está muy concentrado y estoy muy feliz con eso. Queda un camino largo hasta final de temporada».

«No. Es una final. Para mí, siempre es así. Dos partidos nos separaban de un título y ahora solo queda uno. Son 90 minutos. Si todos trabajamos al 100% para el otro y como un equipo, eso quiero ver», comentó a la hora de ser cuestionado si hay favoritos. «No me importa esto. Son opiniones diferentes sobre lo que puede pasar. El Real es un equipo fantástico y nosotros, también», añadió.