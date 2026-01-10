El vestuario del Real Madrid hace autocrítica: «Tenemos que mejorar mucho»

La plantilla del Real Madrid está contenta, pero no feliz. Nadie esconde que jugando como lo hicieron contra el Atlético de Madrid en semifinales no tienen opciones de ganar la final al Barcelona el próximo domingo. Y es que, los blancos ganaron con una gran pegada, transformando dos de las tres ocasiones que tuvieron de gol, pero con un juego muy pobre que les dejó en muchos tramos del encuentro a merced de un conjunto rojiblanco que tampoco estuvo a la altura.

«Es evidente que debemos subir el nivel. Tenemos que mejorar mucho», aseguran desde el vestuario madridista. Todos son conscientes de que jugando como contra el Atlético de Madrid no serán capaces ya no de ganar al Barcelona en la final, sino ni siquiera de competir a un conjunto azulgrana que ya demostró su superioridad contra el Athletic en la semifinal.

«Hay que seguir siendo autocríticos; hemos tenido ocasiones, pero su equipo tuvo muchas más. Creo que jugaron mucho mejor que nosotros. Hay que seguir corrigiendo eso y seguir mejorando; somos un gran equipo. Tenemos que estar mucho más juntos en los momentos en los que nos toca sufrir. Es parte del fútbol y hay que saber sufrir, atacar y estar juntos», aseguraba Valverde tras el encuentro.

Xabi Alonso, minutos después, acudía a sala de prensa con un semblante serio. Reconocía que estaba contento por el triunfo, pero su cara decía otra cosa. No estaba ni mucho menos satisfecho con el partido de sus jugadores, que fueron incapaces de dominar en ningún momento el encuentro como se espera de un equipo como el Real Madrid.

El Real Madrid tuvo muchos problemas con el balón en los pies. El gol de Valverde a los dos minutos de encuentro dio tranquilidad a los madridistas, pero lo que vino después fue la evidencia de que este equipo sigue siendo tremendamente frágil. El Atlético de Madrid dominó el encuentro a sus anchas, aunque siendo incapaz de crear peligro. Sólo la pegada les salvó y le llevó a la final.

Las opciones contra el Barcelona

Frente al Barcelona, Xabi deberá buscar soluciones. Mbappé ya está en Yeda, va a entrenar y hay quien dice que si ha viajado es para jugar, aunque habrá que ver el estado de su rodilla. Su presencia, obviamente, sube el nivel de un equipo que necesita al galo para ser competitivo. No obstante, su principal problema está en el centro del campo, donde falta calidad.

La medular formada por Camavinga y Tchouaméni aporta físico, pero no calidad. Bellingham tampoco es capaz de sacar la pelota jugada y, por el momento, parece que Arda Güler empezará en el banquillo. Ceballos es otra opción que puede valorar si quiere meter calidad en el centro del campo, pero parece complicado que apueste por esta opción.