El vestuario del Real Madrid estalla contra Simeone: «Fue asqueroso»

«No vale todo». Xabi Alonso explicó a la perfección en rueda de prensa el sentir del vestuario del Real Madrid tras lo sucedido con Diego Pablo Simeone en la semifinal de la Supercopa de España que enfrentó a los blancos con el Atlético de Madrid en Yeda. El donostiarra respondió a la perfección cuando fue cuestionado por lo ocurrido en el terreno de juego, donde se vivieron momentos surrealistas con el entrenador argentino increpando a Vinicius. Lo que se pensaba en la caseta madridista era más contundente.

El vestuario del Real Madrid está asqueado con Simeone porque es habitual que esto suceda. Especialmente cuando no gana. «Es canchero», le defendían desde el lado rojiblanco tras el encuentro, pero para los madridistas lo que había ocurrido durante el partido era incomprensible.

Se dirigió dos veces a por Vinicius, otra a por Carvajal al descanso y otra más a por Ceballos. Especialmente llamativa fue la actitud que mantuvo con el brasileño, pero en el vestuario del Real Madrid no están habituados a este tipo de comportamientos. No comprenden que un entrenador rival increpe a los jugadores.

«Está enfermo de la cabeza y no se puede ser más asqueroso», se llegó a escuchar en el vestuario del Real Madrid tras el encuentro. Cansados del comportamiento de un entrenador que es habitual que tenga este tipo de actitudes, sobre todo en la derrota.

El comportamiento de Simeone… y la falta de memoria

En apenas unos minutos desde que arrancó el partido, el Cholo tuvo claro su objetivo: sacar del partido a Vinicius. Tanto es así que, cada vez que estaba cerca de su área técnica, se dedicaba a intentar pincharle por los rumores de un supuesto mal momento con el club blanco a nivel deportivo y contractual: «Te va a echar Florentino, ‘acuérdate’ de lo que te digo…», gritaba después de varios momentos dándose ‘recaditos’ el uno al otro.

Sin embargo, no todo iba a quedar ahí. Ya en la segunda parte, cuando el partido alcanzaba el momento más tenso, el cambio del carioca derivó en que estallase lo acumulado. Antes de que el delantero fuese al banquillo, se dirigió al banquillo del Atlético a recriminar la actitud de Simeone, a lo que él respondió señalando los silbidos que se escucharon en el estadio: «Escucha los pitos». Momento en el que el cuerpo técnico tuvo que agarrarle para evitar que el asunto fuese a mayores, a pesar de que ambos acabaron recibiendo la tarjeta amarilla.

Un momento que hizo que hasta el propio Xabi Alonso tuviera que intervenir para defender a Vinicius: «¡Tú a los tuyos, hostia!», exclamó mientras el cuarto árbitro trataba de tranquilizarle. Ya en rueda de prensa, Simeone esquivó hablar del tema: «Lo que pasa en el campo se queda en el campo. Respeto a todos los jugadores del Real Madrid. No me acuerdo, tengo una memoria frágil», comentó.