Xabi Alonso confirma el regreso de Mbappé para el Clásico: «Viaja mañana y las sensaciones son buenas»

Kylian Mbappé estará en la final de la Supercopa 2025. El jugador del Real Madrid viajará este viernes a Arabia Saudí, donde el conjunto blanco se medirá al Barcelona el domingo en el partido por el título. Un Clásico en el que estará el mejor jugador del mundo, como ha confirmado Xabi Alonso al término del derbi de semifinales. «Kylian viaja mañana», ha comenzado diciendo, para después especificar el estado de forma en el que está y las posibilidades que tiene de participar en el partido: «Está mucho mejor. Ha entrenado y las sensaciones son buenas. Tiene las mismas opciones de jugar la final que el resto».

El Real Madrid tendrá a su estrella a su disposición. Después de que los blancos accedieran a la final de la Supercopa de España, tras ganar el derbi ante el Atlético por 1-2. A falta de Mbappé, fue Valverde el encargado de resolver el partido, junto con un Courtois que estuvo otra vez sobresaliente. El uruguayo marcó de falta directa en el minuto 2, mientras que asistió a Rodrygo en la segunda mitad para hacer el 0-2. Luego tocó sufrir, tras el gol de Sorloth instantes después.

Una vez que se ha confirmado el pase de los blancos a la final del domingo, Kylian Mabppé viajará a Yeda para unirse al resto de sus compañeros y concentrarse de cara a esa final en la que puede jugar. El técnico del conjunto blanco ya había señalado que el francés estaba únicamente descartado para las semifinales, dejando entrever que viajaría en caso de clasificarse para la final.

Tras ganar al Atlético, Alonso ha confirmado la presencia de Mbappé en la final de la Supercopa. El galo viajará el viernes a la ciudad de Arabia Saudí, donde le esperan sus compañeros de cara al Clásico del domingo, donde el Real Madrid buscará su primer título del curso. Lo harán con un Kylian Mbappé que le ha marcado a los culés seis goles en cinco partidos con la camiseta blanca, a los que se suman otros seis en cuatro encuentros con la elástica del PSG.