Tyler Kalinoski: «Llegamos a la Copa sin presión y tenemos el nivel para ganar al Real Madrid»

La de Tyler Kalinoski (Cincinnati, 1992) será una de las voces que más escuche el vestuario de Unicaja Málaga en esta Copa del Rey. Tras tres temporadas y media en el equipo andaluz, este torneo se presenta para el escolta estadounidense como su primera oportunidad de capitanear a los suyos sin lesionados como Alberto Díaz.

En su entrevista con este periódico antes del partido de cuartos de final contra el Real Madrid asegura que tienen la «energía, nivel y habilidad» para tumbar al conjunto blanco por tercera vez en cuatro años porque llegan «sin presión» a la cita que comienza este jueves en el Roig Arena de Valencia (21:00 horas).

PREGUNTA: Lo primero de todo, ¿cómo va su español?

RESPUESTA: Ja, ja. Está bien, entiendo más de lo que hablo. Estoy intentándolo, trabajando en ello y está llevando su tiempo.

P: ¿Qué planes le gusta hacer en Málaga?

R: Cenar, pasear un poco… Vivo en Torremolinos, hay muchos jugadores que viven aquí. Muchas veces vamos a algún restaurante en la playa o a tomar una cerveza en un pub irlandés. Nada demasiado loco.

P: ¿Se ve viviendo muchos años más allí?

R: Sí, podría. Me encanta estar aquí, el estilo de vida, el tiempo, la gente… Disfruto mucho y están siendo unos años increíbles con el equipo. Definitivamente, sí.

P: Esta es su cuarta temporada con Unicaja, las mismas que Djedovic, Kravish y Perry. ¿Cómo se siente al ser uno de los ya veteranos?

R: Me siento genial, tengo mucha experiencia y conocimiento con el que puedo ayudar a algunos de los chicos nuevos sobre cómo hacemos las cosas. Eso me da confianza para ser un líder en el equipo. Siempre me enorgullezco de predicar con el ejemplo. También me he sentido más cómodo hablando un poco más en el vestuario ahora que he tenido que hacerlo. Este es mi cuarto año aquí y tengo la confianza que eso me da.

P: Es importante porque, en un torneo como el de esta semana, la Copa del Rey, sin Alberto Díaz, su liderazgo va a ser más fuerte que nunca en Unicaja.

R: Sí. Estoy de acuerdo. Algo que el equipo necesita ahora mismo es calma, tranquilidad en el equipo. Son los ocho mejores equipos de España, sabemos que no va a ser fácil y que nos encontraremos un partido donde el otro equipo tendrá buenos y malos momentos. Espero poder aportar mi liderazgo. Necesitamos calma para mantenernos unidos, capear el temporal y centrarnos en lo que tenemos que hacer, con confianza, en lugar de frustrarnos o desanimarnos en esos momentos.

P: La tormenta llega muy pronto este año con los cuartos de final frente al Real Madrid, pero además de este partido, si ganáis, el camino sería durísimo.

R: Sí, no es un camino fácil. En el primer partido jugamos contra el número uno de la Liga. Y están jugando bien. Hemos estado lidiando con algunas lesiones y sabemos que tenemos que cubrir algunas vacantes con nuevos jugadores. Sin duda nos hemos topado con muchos obstáculos, pero creo que también podemos verlo de forma positiva. Llegamos a este torneo sin presión. Podemos jugar con libertad, sueltos y tener energía, sabiendo que todo puede pasar. Tenemos el nivel y la habilidad para ganar al Madrid y tenemos la oportunidad de hacerlo.

En mi primer año aquí en Málaga nos enfrentamos a ellos en semifinales (recuerda la victoria en la Copa de Badalona en 2023). En ese partido no teníamos presión, jugamos con un nivel de energía que… teníamos la confianza en que podíamos ganar y no había presión si no ganábamos. Podemos traer eso a este torneo este año. Va a ser difícil. Hemos tenido muchos obstáculos con lesiones y demás, pero eso nos quita presión de cara al torneo.

P: Tienen la oportunidad de hacer algo nunca antes visto, que es eliminar al Real Madrid dos años seguidos y en dos eliminatorias consecutivas.

R: Es un desafío y estaremos listos para ello.

P: Fue el MVP en el último título de Unicaja, la Copa Intercontinental. ¿Se ve repitiendo en el Roig Arena?

R: Personalmente, siempre me considero capaz, pero al mismo tiempo, nunca llego a un partido o torneo intentando ganar el MVP. Por el tipo de jugador que soy, siempre llego con la idea de que tengo que hacer todo lo posible para ganar el partido y ayudar al equipo a ganar el torneo, eso es todo. Mi objetivo es ganar el torneo, no el MVP, porque ese no soy yo. Al fin y al cabo, si gano el MVP, genial, me alegraré. Pero prefiero el trofeo a un MVP.

P: ¿Cree que el partido se parecerá al del pasado domingo en el Carpena (Unicaja 92-96 Real Madrid)?

R: Siendo sincero, no creo que se puedan mezclar los partidos. Ambos equipos vieron qué funcionaba, qué no, y luego intentarán sorprender en la Copa con tácticas similares. Me gusta que, una vez jugado el partido, el siguiente sea otro partido diferente y otro nivel. Nadie debería analizar que lo que ocurrió en el Carpena vuelva a ocurrir. Siempre es difícil ser el mismo equipo dos veces.

P: Si había que elegir un día para ganar, mejor el de la Copa, ¿no?

R: Por supuesto, elijo la Copa porque te acerca a ganar un título.

P: ¿Qué jugador del Real Madrid le está sorprendiendo más esta temporada?

R: Mario (Hezonja) es un gran jugador. Sigue dando que hablar. Es muy bueno y ha estado jugando a un alto nivel y siempre hace jugadas importantes cuando el equipo lo necesita. Intentamos limitarlo durante los partidos, pero es muy difícil.

P: ¿Con 33 años, qué objetivos le quedan por cumplir en su carrera en el baloncesto?

R: La típica respuesta sería ganar tantos trofeos como pueda y me refiero a copas, ligas… no tanto un MVP, pero si hay un trofeo que me parece bueno, y no tengo ninguno, es el de la temporada regular de la ACB, como los play off. Eso sería algo increíble antes de terminar mi carrera y ojalá traerlo a Málaga.

P: No vamos a descubrir a Ibon Navarro como entrenador, pero ¿cómo se vive su energía desde dentro y qué le pide a usted en concreto?

R: Ibon es un gran entrenador. Me encantó cuando me fichó para el Málaga. Vio al jugador. Lo vi a él, no a alguien que él quería que fuera, si es que eso tiene sentido. No me veía sólo como un tirador. Valoró todas las pequeñas cosas que hago, como los rebotes, la defensa y lo que puedo aportar al equipo. Siempre quiso que hiciera esas cosas, no que fuera alguien que no era. Me exige que sea yo mismo.

Tengo que trabajar duro en defensa, rebotear, aprovechar los tiros abiertos cuando los tengo, encontrar el pase extra cuando lo necesito y, simplemente, ser yo mismo. Es un gran entrenador, una gran persona. No sólo nos ve como jugadores, también nos ve como personas. Es útil en la cancha, pero también fuera de ella, en nuestras vidas. No puedo decir cosas buenas suficientes sobre él.

P: Su gestión de grupos le hace ser único en el baloncesto español.

R: No hay una mejor manera de sacar lo mejor de tus jugadores que permitirles ser ellos mismos, porque si intentas obligar a alguien a ser algo que no es, probablemente no podrá dar lo mejor de sí. Hace un gran trabajo dentro de nuestro sistema y de nuestro equipo, intentando sacar lo mejor de cada uno, siendo ellos mismos. Hace un gran trabajo en ese sentido.

P: ¿Qué le atrae de la idea de baloncesto de Sergio Scariolo?

R: Para ser honesto contigo, no he visto jugar a muchos de sus equipos. Así que no puedo hablar mucho sobre él como entrenador. No sé lo que le gusta y lo que no le gusta. Sé que estuvo en el Eurobasket con Alberto (Díaz) y Darío (Brizuela). Es un gran entrenador. Sabe lo que hace y estoy seguro de que armará un buen plan de juego contra nosotros. No sé mucho sobre sus tácticas ni sobre sus gustos y disgustos, pero sé que es un gran entrenador y tiene trofeos que lo respaldan.