Todos listos en el Real Madrid para la Copa del Rey

El Real Madrid entrenó este miércoles en el pabellón de la ciudad deportiva de Valdebebas por última vez antes de la Copa del Rey, que empieza este jueves con los cuartos de final contra Unicaja Málaga. Sergio Scariolo tiene a todos listos para el torneo en el Roig Arena de Valencia, algo a lo que se le puede llamar un pequeño ‘milagro’ con la vorágine de partidos en el calendario del baloncesto actual.

Pero esto no es fruto del azar, sino del trabajo que durante el primer tramo de la temporada se viene ejecutando en el club blanco. Scariolo insistió desde su llegada en la importancia de los servicios médicos, priorizando sus opiniones sobre las suyas para la gestión de minutos en determinados encuentros y el premio es que afrontará la Copa con la mayoría de sus 15 jugadores al 100%.

Quien llega algo justo es Théo Maledon, que ya tuvo minutos la pasada semana al superar su lesión en el aductor. El resto están todos bien físicamente y la lista de convocados para el viaje de este miércoles a la capital del Turia estará compuesta por el equipo al completo. El Real Madrid se trasladará en tren y llegará alrededor de las 18:45 horas al hotel Primus Valencia, en el que se alojan los ocho equipos clasificados para el torneo.

La lista del Real Madrid para la Copa