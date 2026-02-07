Las lesiones ‘allanan’ el durísimo camino del Real Madrid en la Copa del Rey

El pasado 26 de enero el Real Madrid conoció su durísimo camino en la Copa del Rey tras presentarse al sorteo como primer clasificado de la Liga Endesa y, así, como el principal cabeza de serie. Pero la fortuna no acompañó al equipo blanco, que se enfrentará en cuartos de final al vigente campeón, Unicaja Málaga, y en semifinales podría cruzarse con el anfitrión, Valencia Basket, si supera al Joventut de Badalona. Dos partidos de altísimo nivel que se completarían el 22 de febrero con una hipotética final contra el Barcelona.

La exigencia será máxima para el Real Madrid y el privilegio de ser primero, mínimo. Pero Sergio Scariolo ha recibido dos noticias en los últimos días que, pese a ser malísimas para el baloncesto y el deporte como siempre que se produce una lesión, se convierten en un pequeño desahogo al tratarse de dos jugadores importantes de los que, con casi total seguridad, ya no se tendrá que preocupar.

La primera de estas dos bajas la aseguró su propio entrenador y es la de Alberto Díaz. El capitán de Unicaja ya lleva unas semanas sin participar con el conjunto andaluz y fue Ibon Navarro quien confirmó recientemente que se perderá la Copa y, por tanto, esos cuartos frente al Real Madrid en la reedición de la final de 2025, cuando el propio jugador malagueño alzó el trofeo en Las Palmas.

«Alberto para la Copa está descartado. Son tres semanas mínimo. Olvidaos de él», dijo el técnico vitoriano sobre su capitán, que no estará en la Copa por esa lesión muscular en el isquiotibial de la pierna izquierda. El Real Madrid preparará la primera eliminatoria copera sabiendo que su rival no dispondrá de su defensor más fuerte y uno de sus tres mejores jugadores como es Alberto Díaz.

Alberto Díaz KO y Punter es duda

Conocida esa baja, en la noche de este viernes el camino se despejó aún más porque el Barça, posible rival en la final del Roig Arena, teme ahora por Kevin Punter. La estrella del conjunto azulgrana se retiró lesionado del encuentro de Euroliga ante el Baskonia en el Buesa Arena a 14 días de la cita copera en Valencia. El base-escolta culé sufrió una molestia en el aductor alto y su entrenador, Xavi Pascual, se mostró realmente preocupado por él.

Porque además no sólo es Punter quien puede llegar entre algodones, o ni hacerlo, a la Copa, sino también el capitán del Barcelona, Tomas Satoransky. Ambos son importantísimos para el cuadro catalán en ACB, donde el estadounidense promedia 12,3 puntos por partido por 6,7, 2,7 rebotes y 4,1 asistencias del checo.

Alta exigencia para el Real Madrid antes de la Copa

Por su parte, el Real Madrid cuenta ahora mismo con la baja de Théo Maledon por una lesión músculo aductor largo de su pierna derecha y está dosificando a Gaby Deck, que se ha perdido los dos choques de esta semana en la Euroliga en Atenas y Dubái. El tortuoso camino de los blancos en la Copa parece que empieza a despejarse con las lesiones confirmadas y posibles de sus potenciales rivales.

Un motivo de alivio para Scariolo, que comenzará a preparar dicho campeonato después de enfocarse en los duelos ante Covirán Granada de este domingo en el Movistar Arena, la visita al Partizán de Belgrado del próximo viernes y al propio Unicaja en el Martín Carpena cuatro días antes de volverse a encontrar en Valencia.