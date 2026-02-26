Hezonja sobre los pitos a Scariolo: «No estamos para escuchar esta mierda, si no quieren que no vengan»

Mario Hezonja ejerció de capitán en el post partido del Real Madrid-Bayern de Múnich en la Euroliga y mostró en declaraciones a la cadena Ser su orgullo por cómo había respondido el equipo al batacazo del pasado domingo en la final de la Copa del Rey contra el Baskonia. Además, criticó a quienes fueron al Palacio a pitar a Sergio Scariolo: «No estamos aquí para escuchar esta mierda».

Sobre los pitos al italiano, fue muy tajante: «Todo el mundo tiene que estar con el equipo. Nosotros dando el máximo por el Real Madrid y si no te sientes así o no quieres no vengas al partido y ya está».

«Muchísimo enfado, frustración por este regalo de fin de semana. Hemos estad muy jodidos, pero creo que como todos los profesionales tenemos que levantar la cabeza y seguir. Hemos tenido dos días para repasar y pensar todo, pero estoy muy orgulloso de cómo han salido mis compañeros hoy en la Euroliga porque tocaba ganar y quedarse ahí arriba», comenzó el croata en el vestuario.

«También fue duro después de la Supercopa, pero sí», respondió Hezonja sobre si los días transcurridos desde el domingo habían sido los más duros en toda la temporada. «Para mí era muy frustrante, con mucho enfado para no decir malas palabras. Lo más importante es cómo te levantas después de esto», aseguró.

Hezonja, Scariolo y sus «amigos»

Y acerca de su nivel, quiso destacar el del resto de jugadores de la plantilla, a quienes considera sus «amigos»: «Satisfecho no puedo estar porque hemos perdido dos títulos. En el día a día hay que trabajar para levantar a tus amigos porque ya no son compañeros por el tiempo que llevo aquí. Si alguno se siente mal, yo también. Mucho orgullo hoy después de este partido por mis compañeros».