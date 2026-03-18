Arbeloa y Thiago no olvidan sus orígenes: presentes en el Di Stéfano para ver al Juvenil A en la Youth League

Álvaro Arbeloa presenció junto a parte de su cuerpo técnico los cuartos de final de la UEFA Youth League que midieron en el estadio Alfredo Di Stéfano a Real Madrid y Sporting de Portugal. El entrenador del primer equipo madridista, tras llegar a las 5:00, hora española, de Mánchester, estuvo presente en el palco para ver en directo al que fuese su equipo el curso pasado.

No fue la única cara conocida que estuvo en el Di Stéfano, ya que Thiago Pitarch también vio el encuentro del que es su equipo en la presente temporada. De hecho, ha participado en esta edición de la Youth League. El de Fuenlabrada, tras jugar contra el Manchester City la vuelta de los octavos de final de la Champions, presenció el encuentro desde la grada junto a muchos de sus compañeros de la cantera.

El Real Madrid se mide al Sporting de Portugal en el estadio Alfredo Di Stéfano en el encuentro perteneciente a los cuartos de final de la UEFA Youth League. Un duelo a partido único donde el ganador se asegurará una de las cuatro plazas que hay para jugar la Final Four de esta competición entre el 17 y el 20 de abril en el Stade de la Tuilière de Lausana. El vencedor de este choque jugará contra el PSG, que eliminó al Villarreal. En la otra semifinal estará el Brujas, que goleó al Atlético de Madrid, y espera a Inter de Milán o Benfica.