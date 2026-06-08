Enrique Riquelme pierde las elecciones a la presidencia del Real Madrid con un 35% de los votos

Enrique Riquelme ha caído derrotado este domingo, aunque con honores en las elecciones del Real Madrid ante Florentino Pérez. El empresario alicantino, de solamente 37 años, alcanzó el 35% de los votos en sus primeras elecciones a la presidencia del club blanco. Dos semanas de intensa campaña le han servido para que todo el madridismo le conozca y colocarse en el escaparate de cara al futuro.

20 años después hubo elecciones en el Real Madrid. De 2006 a 2026. Florentino Pérez lanzó la propuesta de que otra candidatura se presentara por sorpresa y Enrique Riquelme aceptó el reto, fue valiente y formó una candidatura llena de propuestas en tiempo récord.

Enrique Riquelme se despide de esta primera aventura con el 35% de los votos de los socios del Real Madrid. «Doy la enhorabuena a Florentino Pérez por haber conseguido la victoria esta noche. Doy las gracias a los socios del Real Madrid por haber dicho que no a la principal línea roja del club y han dicho que el club no se vende. Hemos podido presentar una candidatura seria, profesional e ilusionante, como prometimos al principio. Esto no es para nosotros el final, es el principio», dijo Riquelme en las inmediaciones del Santiago Bernabéu.

El empresario se prepara para el futuro y quiere tener un papel muy activo en el día a día del club. «El Real Madrid no volverá a estar 20 años sin elecciones. Ahora somos la voz de todos esos madridistas que nos han votado y hemos conseguido parar la venta del club. Vamos a seguir adelante y que sepa el madridismo que van a poder ir cada cuatro años a votar», dijo.

Partía con clara ventaja Florentino Pérez en estas elecciones, ya que su legado es indiscutible. Enrique Riquelme, por su parte, ha realizado una campaña desde cero para que el socio le empiece a conocer. La encuesta publicada por este periódico el pasado 1 de junio daba vencedor a Florentino con el 77,3% de los votos y, finalmente, el triunfo ha sido por un 65% de los votos.

Tras una jornada maratoniana, que comenzaba a las 9:00 horas con la apertura de las urnas en Valdebebas y terminaba a la 1:00 horas de la madrugada, ya del lunes, Florentino confirmaba un nuevo mandato, hasta 2030. Pero Enrique Riquelme lograba un resultado impensable cuando se convocaron elecciones, al tener un 35%. Pese a ello, se trata de la segunda victoria más amplia en la historia del Real Madrid, tras la cosechada por el propio Florentino Pérez en 2004, donde obtuvo un 95% de los votos.