Florentino Pérez «muy feliz» tras ganar las elecciones del Real Madrid: «Es un gran día para el madridismo»

Se hizo esperar, pero a las 00:37 horas, ya en la madrugada del lunes 8 de junio, llegaba Florentino Pérez al hotel Eurobuilding de Madrid. Allí estaba la sede de su candidatura para la fiesta de celebración de su victoria. A sólo unos metros del Santiago Bernabéu, en la calle Padre Damián. «Muy feliz», decía nada más bajarse del coche y ser abordado por un sinfín de periodistas. «Es un gran día para el madridismo», afirmaba el presidente tras saberse ya ganador de las elecciones.

Faltaba por conocerse el resultado oficial, pero lo que era claro es que había sido reelegido por los cerca de 33.000 socios que habían votado en estas elecciones. «Hemos ganado en todas las mesas. Es decir, en todas las edades. Gracias a todos los madridistas. Podrían haber sido más porque hay 1.000 votos impugnados que vamos a recurrir», ha señalado el presidente tras ganar las elecciones.

«Quiero dirigirme a los socios que no me han votado, atenderemos todas sus solicitudes y peticiones. Reforzaremos nuestro trabajo para que sientan nuestra sensibilidad para escuchar sus problemas. Vamos a estar más cerca que nunca. Juntos nos queda mucha historia por hacer. Muchas gracias», finalizó Florentino Pérez.