Jaque mate por la Liga

MARCOS-LÓPEZ (5)

Marcos López nos trae un profundo análisis sobre el próximo derbi madrileño que medirá al Atlético de Madrid y al Real Madrid en el estadio Metropolitano. Nuestro experto de OKScouting nos da las claves de un partido que es una final anticipada para los rojiblancos tras un arranque de temporada complejo donde no han sumado todos puntos que esperaban. Los blancos, de ganar, dejarían a su rival a 12 puntos en Liga, una distancia casi insalvable.

