El Real Madrid, otro año más como club más valioso del mundo con una plantilla de 1.380 millones

El Real Madrid sigue en la cúspide del fútbol mundial. El club blanco sigue siendo el equipo más caro del planeta tras la última actualización realizada por el portal especializado Transfermarkt. Pese a que se han dado algunas reducciones en jugadores señalados, el potencial global del equipo madridista sigue siendo superior en valor de mercado al resto de clubes de la élite futbolística.

La actualización llegó este pasado 24 de diciembre, día de Nochebuena, y pese a que ha bajado la cotización total del Real Madrid, le sigue manteniendo arriba de la lista de potencias. El club madridista está tasado en 1.380 millones de euros, casi cien millones por encima del segundo lugar que posee el Arsenal en estos momentos, tasado en 1.290 millones. En tercer lugar comparten el último escalón del podio el Manchester City y el PSG conjuntamente, con 1.190 millones de euros.

Muy de cerca el Chelsea en quinto lugar con 1.180 y aparece el Barcelona en sexto con 1.120. El séptimo lugar es el del Liverpool, que cierra el grupo de los diez dígitos con 1.040 millones de euros. El top 10 lo cierran el Bayern de Múnich en séptimo lugar (980 millones de euros), el Tottenham Hotspur (878) y el Manchester United (719).

De este top 10 de clubes en la élite de valor de mercado, solamente PSG, Chelsea, Barcelona y Bayern mejoraron sus datos conjuntos con respecto a la última actualización.

«Real Madrid tiene una plantilla valorada en 1.380 millones y su descenso en la última revisión fue de 20 millones, lo mismo que Arsenal y Manchester City, uno con 1.290 millones y el otro con 1.190 millones», analizan desde Transfermarkt sobre el Top 3, destacan que en el caso del Real Madrid, «tiene en sus filas a Kylian Mbappé, uno de los tres jugadores más valiosos de la actualidad, francés que regresó a su récord de 200 millones de euros».

El nivel de Kylian Mbappé en el Real Madrid no está pasando desapercibido por nadie, echándose al equipo a su espalda en un momento en el que otros cracks no están pasado por su mejor versión: «El delantero es el jugador más influyente de las grandes ligas y en 24 partidos del curso se ha registrado con 29 goles y cinco asistencias, estadísticas que lo impulsaron a tener un incremento de 20 millones. Mbappé ha tenido tres ascensos consecutivos con el Real Madrid».

Pero pese a este pulso que mantiene al Real Madrid en lo más alto, el balance que se hace de la plantilla blanca es negativo. Hasta 12 jugadores han visto reducido su valor de mercado en esta última actualización. Thibaut Courtois, Andriy Lunin, Antonio Rudiger, Fran García, Ferland Mendy, Trent Alexander-Arnold, Dani Carvajal, Fede Valverde, Jude Bellingham, Rodrygo, Brahim Díaz y Endrick son los jugadores que han perdido valor tras el último registro.

Por el contrario, solamente tres futbolistas han crecido en este aspecto. Álvaro Carreras ha alcanzado los 60 millones de valor de mercado, su mejor valor hasta la fecha, al igual que Arda Güler, que logró rozar los cien kilos, con 90 millones. El otro es el mencionado Mbappé, que ha vuelto a valer 200 millones, el mismo valor que posee actualmente Lamine Yamal.

Dean Huijsen, Eder Militao, Raúl Asencio, David Alaba, Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga, Dani Ceballos, Vinicius Jr., Franco Mastantuono y Gonzalo García mantienen su valor de mercado tras esta última actualización en el Real Madrid.