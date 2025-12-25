Así han pasado la Nochebuena los jugadores del Real Madrid: desde Dubái hasta Andorra

El Real Madrid celebró en Nochebuena su Blanca Navidad. Después de ganar al Sevilla en el último partido del año, toda la plantilla ha hecho sus planes para estar rodeada de sus familiares y amigos y recargar pilas para la cuesta de enero. Unos días necesarios para que el equipo vuelva a engancharse al ritmo competitivo, alejándose unos días del mundo del fútbol.

Y es que algunos han preferido quedarse en la capital y ahorrarse largas horas de viaje para disfrutar de un entorno íntimo, mientras que otros se han ido a otros países. Unos que han sorprendido han sido los porteros, Thibaut Courtois y Andriy Lunin. El belga subió una foto en redes sociales subido a un coche junto con su esposa Mishel Gerzig. En cambio, el ucraniano optó por viajar hasta Andorra y cambiar la equipación por un elegante traje negro para estar junto con su mujer, Anastasia Tomazova.

Eder Militao, en cambio, ha querido presumir de toda su familia en Brasil acompañado de su esposa Tainá Castro, con quien contrajo matrimonio el pasado mes de julio. A diferencia de otros, el central prefirió que su Nochebuena fuese un ‘todo al rojo’ para todo el mundo. Otro que también fue al país carioca fue Rodrygo Goes, quien lució colores blancos y beiges con sus padres, su hermana pequeña y su mejor amigo.

Algunos se han decantado por destinos más exóticos como Dubái, como Jude Bellingham y Vinicius Júnior. El inglés ha estado bien rodeado con su hermano menor y futbolista del Borussia Dortmund, Jobe Bellingham, y su madre. En cambio, el brasileño disfrutó de la noche en compañía de su novia Virginia luciendo ambos el rojo en sus ‘outfits’ y con un árbol de Navidad repleto de adornos y regalos. Una Blanca Navidad que cada uno ha celebrado a su gusto para despejar su mente para lo que está por venir en el Real Madrid.