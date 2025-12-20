Cómo va Real Madrid – Sevilla, en directo online hoy | Resultado, goles y estadísticas del partido de la Liga en vivo

Último partido de 2025 para el Real Madrid. Los blancos cierran un año sin títulos y prácticamente para olvidar en el que cambiaron de entrenador de Carlo Ancelotti a Xabi Alonso y que quieren poner fin con una victoria en el Santiago Bernabéu. Sigue en directo desde las 19:30 horas en DIARIOMADRIDISTA la previa del Real Madrid-Sevilla, correspondiente a la jornada 17 de Liga, y el duelo minuto a minuto desde las 21:00.

El Real Madrid, como prácticamente en todas las jornadas, se la juega en Liga. Desde su declive en el último mes y medio, cada partido se presenta para los de Xabi Alonso como una obligación de ganar. El de este sábado no es menos y enfrente habrá un equipo que viene de golear, el Sevilla, que le endosó un 4-0 al penúltimo clasificado, el Oviedo.

Por su parte, los blancos lograron frenar su mala racha en Vitoria con un triunfo sufrido ante el Deportivo Alavés (1-2). Hoy vuelven al Bernabéu, donde no juegan desde las dos derrotas consecutivas contra Celta de Vigo (0-2) en Liga y Manchester City en Champions (1-2). La parroquia madridista someterá a juicio a los futbolistas y al cuerpo técnico en el último encuentro en casa antes de Navidad.

El Real Madrid llega con una gran baja, la de Fede Valverde, que se pierde el choque por un proceso gripal al que se ha sumado un fuerte golpe en el pie. Recupera Xabi Alonso a Raúl Asencio tras ausentarse en Talavera y también a David Alaba, Ferland Mendy y Eduardo Camavinga. Los blancos están obligados a mostrar una buena imagen después de titubear frente al modesto equipo de Primera Federación en la Copa del Rey.

Dónde ver el Real Madrid-Sevilla

Movistar+ es uno de los dos medios de comunicación que compraron los derechos televisivos para emitir en exclusiva en España los diferentes partidos del campeonato nacional de nuestro país. Este Real Madrid-Sevilla de la jornada 17 de la Liga se podrá ver en directo por televisión a través de los canales Movistar+ Plus o Movistar la Liga. Y aquí en DIARIOMADRIDISTA te contamos todos los detalles que envuelvan al encuentro en esta retransmisión y también con la cobertura de nuestro compañero Iván Martín desde el estadio.