Cómo va Real Madrid – Sevilla, en directo online hoy | Resultado, goles y estadísticas del partido de la Liga en vivo

57'
¡Al larguero Mbappé!
Cabezazo de Mbappé que se va al travesaño previo palmeo de Vlachodimos. El Madrid desaprovecha el córner.
56'
¡Vuelve a salvar Courtois!
Qué exhibición del belga ante semejante esperpento del Madrid en defensa. Nuevo pase en largo que pilla desprevenidos a Rüdiger y Huijsen. Llega hasta el final Isaac Romero, que vuelve a toparse con Courtois. Esta era clarísima. Si no es por Thibaut, ¿qué sería ahora mismo de Xabi Alonso?
52'
¡Otra de Courtois!
Ahora ha sido Isaac Romero. Tira con la zurda del delantero sevillista y el belga saca una gran mano para evitar el gol. El partido se convierte en un correcalles que no interesa nada a este Madrid tan malo en defensa.
51'
¡Casi Mbappé!
Sale a la contra el Real Madrid y Mbappé tira cerca del área pequeña y la manda fuera por poquísimo.
50'
Courtois salva al Madrid del empate
Aparece el gigante belga para negarle el gol a Alexis. Gran pase de Suazo y tras la picadita del chilena Courtois detiene el peligro.
47'
¡Tira Mbappé!
Un disparo que no coge mucha fuerza y que va demasiado centrado hacia las manos de Vlachodimos. Recuerden, el Real Madrid gana 1-0 al Sevilla.
46'
¡Alexis llega justo!
Extraña imagen antes del pitido inicial, ya que del Sevilla sólo había 10 jugadores. Se incorpora justo antes del arranque el chileno y se pone en marcha de nuevo el choque.
Sergio Ramos, presente en la grada
El mítico central del Real Madrid y del Sevilla no ha querido perderse este clásico de la Liga entre los dos equipos de sus amores. Poner fin a su aventura en México le ha permitido poder asistir este sábado al que durante 16 años fue su estadio.
¡Expulsado Almeyda durante el descanso!
A la calle el entrenador del Sevilla, que ni saldrá a la banda en la segunda parte. Algo ha debido decirle el argentino a Muñiz Ruiz en el vestuario, y ya tenía una amarilla.
Descanso en el Bernabéu con victoria del Madrid
Por la mínima, por 1-0 contra el Sevilla tras el gol de cabeza de Bellingham en el 38′. El equipo blanco ha estado muy flojo en defensa durante toda la primera parte y logró adelantarse gracias a un buen centro de falta de Rodrygo que remató Jude. Pocas más ocasiones han gozado los de Xabi Alonso, que siguen jugando muy mal al fútbol
45+2'
¡Uy Alexis!
El chileno recibe un centro de Juanlu, controla y prueba una chilena que se le va fuera.
45+1'
El Sevilla busca el empate antes del descanso
Y fuerza un error de Rüdiger al intentar despejar. Pero ojo que el Madrid también insiste para amarrar el segundo. Rodrygo le devuelve la falta a Marcao, pero no es ni de tarjeta. Eso sí, se duele mucho el defensa del Sevilla sobre el césped.
41'
Amarilla a Rodrygo
Muñiz Ruiz considera que se tira en el área para provocar penalti y le amonesta. Se va calentando el partido en el Bernabéu.
38'
¡¡¡Goooooooooooool de Bellingham!!!
Goooooooool del Real Madrid. Se adelanta el equipo blanco gracias a un gran centro de falta de Rodrygo tras esa falta de Marcao y Jude, que entra como un avión al primer palo, bate a Vlachodimos con un cabezazo impecable. 1-0 para los blancos contra el Sevilla para coger aire. Lo celebra el inglés con su gesto habitual.
37'
¡Marcao se juega la roja!
Muñiz Ruiz en el campo e Iglesias Villanueva desde el VAR perdonan la expulsión a Marcao, que entró con los tacos por delante a Rodrygo y por suerte el brasileño evitó un contacto mayor elevando la pierna. Falta para el Madrid, no se revisa y se queda en amarilla.
36'
¡Tira Agoumé!
Llega hasta la cocina el centrocampista hispalense y chuta muy mal con la izquierda por suerte para el Madrid, que sigue pésimo en defensa.
35'
Almeyda también ve amarilla
Por recriminar alguna decisión a Muñiz Ruiz. El árbitro empieza a dominar el choque a su manera.
34'
Amarilla a Carmona
Por una patada a Vinicius seguida de una protesta a Muñiz Ruiz, que le avisa y al recibir la queja le amonesta.
30'
Cómo va y resultado del Real Madrid-Sevilla
Se cumple la media hora de partido con 0-0 todavía en el marcador.
29'
Buena jugada de Vinicius
El brasileño levanta a la grada con una carrera hacia dentro. Se la pasa a Fran García y provoca un saque de banda para los blancos, que se hacen con el balón en el Bernabéu. El Sevilla sigue fuerte atrás y concede pocas oportunidades a un Madrid sin mucha frescura que la mueve de lado a lado en busca de chispazos de los de arriba.
24'
¡Huijsen de cabeza!
Centro desde la esquina de Rodrygo que llega al malagueño. Bien defendido, prueba de cabeza y la manda alta.
23'
Tres córners seguidos del Real Madrid
En el primero, Huijsen la toca de cabeza y el portero sevillista la vuelve a mandar a la esquina. Rodrygo rompe a un defensa en el segundo y llega otro del Sevilla al corte para que haya un tercer córner.
18'
Otro tiro de Mbappé
Este desde más lejos que se va muy por encima de la portería del Sevilla. Mbappé quiere su récord y no va a dejar de intentarlo por todos los medios.
17'
¡La primera de Mbappé!
Carrera de Güler al área, ve a Mbappé en la derecha y éste, casi sin ángulo, la cruza y la manda fuera a la izquierda de Vlachodimos. Empieza a dar señales de vida el Madrid.
14'
¡Vuelve a perdonar el Sevilla!
Qué ocasión de los de Almeyda. Debe estar el césped muy húmedo porque ha vuelto a haber un resbalón en el área del Madrid, pero esta vez de un jugador blanco. Pase de Juanlu desde el lateral, no llega Alexis y en la continuación consigue despejar Rüdiger. Muy muy mal los de Xabi Alonso, peor que el día del Celta.
13'
Trata de dominar el Madrid
Sin mucho fútbol ni brillo, pero el equipo blanco busca hacerse con la pelota después de unos minutos de sufrimiento atrás.
7'
¡Otra del Sevilla!
Y hay muchos pitos en el Bernabéu. Se vuelve a librar el Madrid tras un gran pase de Alexis al área que no llegó a culminar Isaac Romero. Qué daño están haciendo los dos delanteros hispalenses a la defensa blanca con Huijsen muy blando.
6'
¡¿Pero qué hiciste Alexis?!
Nuevo robo del Sevilla en tres cuartos de campo por un balón perdido por Fran. Isaac se la da a Alexis en el área y completamente solo se resbala y le da con la mano. Falta para el Madrid.
5'
¡Ocasión de Fran García!
Vaya desmarque del lateral izquierdo y qué bien le ve Bellingham. Prueba a Vlahodimos, la para y hay córner para el Madrid.
3'
¡Avisa el Sevilla!
Pérdida tonta de Huijsen. Se la roba Isaac, que corre hasta el área, tira y tapona a córner el propio Dean.
1'
¡Empieza el partido!
Ya la toca el Real Madrid, que empieza atacando de derecha a izquierda.
¡Suena el himno de La Décima, saltan los equipos!
¡Todo preparado en el Bernabéu para el Real Madrid-Sevilla! El Real Madrid hace piña en su campo antes de que ruede la pelota.
El árbitro del Real Madrid-Sevilla
El colegiado es Muñiz Ruiz, con Iglesias Villanueva en el VAR, los responsables de que Carlos Romero no fuese expulsado la pasada temporada en Cornellá y que a la postre le costase la derrota al Real Madrid contra el Espanyol por un gol del defensa.
¡Calientan los dos equipos!
Los 11 titulares de Real Madrid y Sevilla están calentando sobre el césped del Santiago Bernabéu. 25 minutos para el partidazo de Liga.
Qué pasó en los últimos Real Madrid-Sevilla
El Real Madrid ganó al Sevilla la pasada temporada en el Bernabéu por 4-2 y también lo hizo por 0-2 en el Sánchez Pizjuán en la penúltima jornada de Liga ya con el título conseguido por el Barça.
Xabi se la vuelve a jugar
Cada partido para el tolosarra es una final. Y el de hoy no es menos porque un tropiezo le podría dejar muy tocado después de la malísima imagen en la segunda parte de Talavera.
Caras de concentración en el Real Madrid
Así llegaron Rodrygo, Vinicius y Bellingham al Bernabéu, los jugadores que enseña el equipo blanco en sus redes sociales.
Los goles de los blancos este año
Siguiendo con números de 2025, el Real Madrid ha marcado 145 goles en total y más de un tercio de ellos han sido de Mbappé (58).
Los datos del Real Madrid en 2025
Hay que recordar que el de hoy contra el Sevilla es el último partido del año para el Real Madrid. Los blancos cierran un 2025 muy negativo en cuanto a títulos, pues no han logrado ninguno y perdieron dos finales con el Barcelona. El balance, a falta de este encuentro, es de 45 victorias, 14 derrotas y siete empates en 66 duelos.
También hay 11 del Sevilla
Así sale Matías Almeyda en el Bernabéu: Vlachodimos, Juanlu, Carmona, Gudelj, Marcao, Suazo; Agoumé, Mendy, Sow; Alexis Sánchez e Isaac Romero.
La alineación esperada en el Real Madrid
Ninguna sorpresa en el 11 de Xabi Alonso. Asencio sustituirá a Valverde en el lateral derecho pese a llevar toda la semana con gastroenteritis y arriba los dos brasileños en las bandas junto a Mbappé en punta. Rodrygo viene en un buen momento por sus dos goles ante City y Alavés. Fran García regresa de sanción y hará de Carreras, que cumple este sábado su segundo partido de castigo tras ser expulsado contra el Celta.
¡Ya hay once del Real Madrid!
Esta es la alineación que saca Xabi Alonso: Courtois, Asencio, Rüdiger, Huijsen, Fran García; Tchouaméni, Güler, Bellingham, Vinicius, Mbappé y Rodrygo.
El Sevilla llega al Bernabéu
La expedición hispalense ya está en el estadio del Real Madrid. En pocos minutos también conoceremos la alineación de Matías Almeyda.
🚩 Llegamos al Bernabéu.#RealMadridSevilla pic.twitter.com/CEEA1MVieg
— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) December 20, 2025
La convocatoria del Real Madrid
A mediodía, el Real Madrid comunicaba su convocatoria para el choque con la principal baja de Valverde. Estos son los elegidos por Xabi Alonso, en breve conoceremos el 11 madridista:
Mbappé quiere un cumpleaños de récord
Kylian Mbappé cumple este sábado 27 años. En el día de su aniversario, el francés quiere hacerse con el récord histórico de máximo goleador en un año natural en el Real Madrid. Todavía lo tiene Cristiano Ronaldo con 59 dianas y el galo está con 58, por lo que con un tanto más ante el Sevilla le igualaría y con dos le superaría. Cabe recordar que esta es su segunda temporada en el equipo blanco.
¡Bienvenidos!
¡Muy buenas a todos! Comienza la retransmisión del Real Madrid-Sevilla que se disputa este sábado a las 21:00 horas en el Bernabéu. Último partido del año para los de Xabi Alonso, con otro juicio para el tolosarra. ¡Vamos allá!
Último partido de 2025 para el Real Madrid. Los blancos cierran un año sin títulos y prácticamente para olvidar en el que cambiaron de entrenador de Carlo Ancelotti a Xabi Alonso y que quieren poner fin con una victoria en el Santiago Bernabéu. Sigue en directo desde las 19:30 horas en DIARIOMADRIDISTA la previa del Real Madrid-Sevilla, correspondiente a la jornada 17 de Liga, y el duelo minuto a minuto desde las 21:00.
El Real Madrid, como prácticamente en todas las jornadas, se la juega en Liga. Desde su declive en el último mes y medio, cada partido se presenta para los de Xabi Alonso como una obligación de ganar. El de este sábado no es menos y enfrente habrá un equipo que viene de golear, el Sevilla, que le endosó un 4-0 al penúltimo clasificado, el Oviedo.
Por su parte, los blancos lograron frenar su mala racha en Vitoria con un triunfo sufrido ante el Deportivo Alavés (1-2). Hoy vuelven al Bernabéu, donde no juegan desde las dos derrotas consecutivas contra Celta de Vigo (0-2) en Liga y Manchester City en Champions (1-2). La parroquia madridista someterá a juicio a los futbolistas y al cuerpo técnico en el último encuentro en casa antes de Navidad.
El Real Madrid llega con una gran baja, la de Fede Valverde, que se pierde el choque por un proceso gripal al que se ha sumado un fuerte golpe en el pie. Recupera Xabi Alonso a Raúl Asencio tras ausentarse en Talavera y también a David Alaba, Ferland Mendy y Eduardo Camavinga. Los blancos están obligados a mostrar una buena imagen después de titubear frente al modesto equipo de Primera Federación en la Copa del Rey.
Dónde ver el Real Madrid-Sevilla
Movistar+ es uno de los dos medios de comunicación que compraron los derechos televisivos para emitir en exclusiva en España los diferentes partidos del campeonato nacional de nuestro país. Este Real Madrid-Sevilla de la jornada 17 de la Liga se podrá ver en directo por televisión a través de los canales Movistar+ Plus o Movistar la Liga. Y aquí en DIARIOMADRIDISTA te contamos todos los detalles que envuelvan al encuentro en esta retransmisión y también con la cobertura de nuestro compañero Iván Martín desde el estadio.
60'
Amarilla a Asencio
Qué acción más tonta del canterano madridista. Pierde la pelota y va como pollo sin cabeza hacia Mendy. Ojo a esa banda derecha con Asencio amonestado y con secuelas de la gripe sufrida esta semana. En banda calienta David Jiménez, que debutó el pasado miércoles con el primer equipo en Copa. Se cumple la hora del partido con el Real Madrid ganando, quizá sin merecerlo, por 1-0 al Sevilla.