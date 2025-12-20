Muñiz Ruiz e Iglesias Villanueva lo vuelven a hacer: evitan expulsar a Marcao por otra entrada criminal

Había miedo en el Santiago Bernabéu ante la designación de Alejandro Muñiz Ruiz y Javier Iglesias Villanueva para el partido. Eran los árbitros que evitaron expulsar a Romero en el Espanyol-Real Madrid del pasado curso por la entrada criminal sobre Mbappé y, ante el Sevilla, volvieron a perjudicar a los blancos al perdonarle la expulsión a Marcao. Como en aquella ocasión, el colegiado sacó amarilla y desde el VAR se hicieron los locos.

No daban crédito los jugadores del conjunto blanco. No era para menos. Marcao entró con la plancha por delante a por el balón que tenía Rodrygo. Vio la amarilla pero, como se pudo observar en la repetición, la acción era merecedora de roja directa. Pero el VAR no entró a valorarlo. Vinicius y otros jugadores del conjunto blanco, tras ver la jugada en los videomarcadores del Bernabéu, no se explicaban cómo no había sido expulsado.

El Real Madrid empataba en ese momento a cero y le estaba costando muchísimo un partido en el que, nuevamente, no estaban nada bien. Se encontraron con una acción que pudo cambiar el rumbo del partido de manera radical, pero el colegiado, Muñiz Ruiz, se negó a expulsarle. Como ya hiciera en Cornellá la temporada pasada, consideró que la entrada criminal de Marcao no era merecedora de roja.

Aunque de esa falta llegaría el primer gol del Real Madrid. El conjunto blanco se puso por delante en el marcador por medio de Bellingham, que cabeceó el centro que puso Rodrygo. Minutos después de sufrir esa dura entrada, el madridista se tiraba dentro del área y le sacaban amarilla por simular que le habían hecho penalti.

Reclamaba después el conjunto hispalense una segunda cartulina por una falta sobre Marcao, cuando intentaba llegar a un balón. El brasileño le pegó un toque en el pie que dejó dolorido al central. Las quejas sevillistas, cuando a Marcao le habían perdonado una roja más que clara, fueron tales que en el descanso fue expulsado su entrenador, Matías Almeyda, que ya había visto amarilla antes.