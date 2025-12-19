Los árbitros que no expulsaron a Carlos Romero por una entrada salvaje a Mbappé pitarán el Madrid-Sevilla

Saltan todas las alarmas en el Santiago Bernabéu con los árbitros del Real Madrid-Sevilla. Alejandro Muñiz Ruiz pitará el encuentro con Javier Iglesias Villanueva en el VAR. El Comité Técnico de Árbitros (CTA) ha designado a la dupla del famoso Espanyol-Real Madrid que no expulsó a Carlos Romero tras la salvaje entrada a Kylian Mbappé. El defensor perico debió ser expulsado después de aquella entrada que pudo causarle una grave lesión al delantero francés.

El Real Madrid se la juega en este último partido del año frente al Sevilla. Los de Xabi Alonso necesitan ganar para no alejarse más todavía del Barcelona. Para ello tendrán que lidiar con el conjunto hispalense y con una dupla arbitral que la última vez que dirigió a los blancos fue en aquel polémico Espanyol-Real Madrid. Ese día los árbitros impidieron la victoria del conjunto madridista con tres acciones decisivas: un penalti no pitado, gol anulado y roja perdonada a los pericos.

Muñiz Ruiz puso todo de su parte para que ese día los tres puntos no volaran hacia la capital de España. En primer lugar, se comió un penalti claro por mano de Jofre en el minuto 10 de partido. En televisión no mostraron repetida la jugada, pero el árbitro tenía la ocasión de corregir su error yendo al monitor a verla. Pero Iglesias Villanueva, que estaba en el VAR, tampoco le llamó a pesar de que la acción era clara.

Poco después, le anularía un gol a Vinicius tras una asistencia a Mbappé. El colegiado lo anuló por una falta del francés después de darle el pase al brasileño. Pol Lozano le agarró, intentando que no progresara en el área y, cuando el delantero madridista consiguió quitárselo de encima derribándolo, le pitaron la falta. Pero lo peor estaba por llegar. Después de estas dos acciones vendría la roja perdonada a Carlos Romero, que a la postre sería el autor del gol del triunfo del Espanyol.

El Madrid se reencuentra con Muñiz Ruiz

Mbappé corría al contraataque en dirección a la portería –estando aún en campo madridista– cuando Carlos Romero se tiró con todo por detrás sin ninguna opción de disputar el balón. El defensor perico se tiró con los tacos por delante, buscando impactarle en la pierna, como así hizo. Romero le metió los tacos en el gemelo, haciendo mucho daño al futbolista del Real Madrid. Una entrada salvaje que era de roja directa.

Muñiz Ruiz dejó seguir hasta que terminó la jugada y le mostró amarilla después. Era una acción clara de roja directa porque Carlos Romero impactó con los tacos en el gemelo de Mbappé, pero los árbitros no le expulsaron. Le permitieron continuar en el campo y unos minutos después, el futbolista que no debería haber estado en el terreno de juego, marcó el gol que daba la victoria al Espanyol. Desde entonces, el Real Madrid no se veía las caras con esta dupla arbitral y ahora se volverá a cruzar con ellos ante el Sevilla en el Santiago Bernabéu.