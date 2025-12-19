Xabi Alonso: «No me corresponde a mí ponerme nota»

Xabi Alonso atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrenta a Real Madrid y Sevilla en el estadio Santiago Bernabéu. Este será el último partido de 2025 para los blancos. Tras ganar con muchas dudas al Talavera en Copa del Rey, los blancos se enfrentan conjunto andaluz con la obligación de ganar para no ampliar la crisis y meter en un lío aún mayor al donostiarra.

Xabi comenzó analizando el encuentro contra Sevilla: «Es el último partido del año. Hemos jugado muchos partidos, queremos acabar bien, enlazar la tercera victoria y empezar 2026 con energía y optimismo. El rival es exigente, demanda mucho, juega con situaciones de uno contra uno, los jugadores van mucho al duelo. Con balón son buenos. Queremos que la gente disfrute».

Sobre el apoyo del club, fue claro: «Desde el inicio, hemos tenido una relación cercana, de respeto y cariño. La exigencia es máxima. Es un camino largo, habrá momentos buenos y no tan buenos».

«Ha sido muy buena noticia lo que nos ha aportado. El equilibrio con balón y sin balón que nos da. Tiene muy buen pie. Se asocia bien entre líneas y en espacios reducidos. Tenemos que llegar a él. Queremos ser más constantes, por la derecha o por donde puede jugar, por los tres carriles. Estoy muy contento por él, está muy bien», comentó sobre Rodrygo.

Sobre jugar con más delanteros, explicó lo siguiente: «En algún momento lo hemos hecho. Endrick jugó bien, liberó espacios a Kylian. Podemos preparar partidos ante defensas hundidas, debemos acumular gente en el área. Podemos hacer rupturas cortas para sacar espacio a Vinicius, a Bellingham, a Mbappé… Hay que combinar las calidades individuales que tenemos».

Xabi también analizó las bajas que tiene el Real Madrid: «Ha habido jugadores que han podido participar. Mañana entrenaremos algo y decidiremos. Les esperamos a todos, les necesitamos. Poco a poco sumaremos gente».

Xabi Alonso también analizó la mala racha de Vinicus: «Lo de Vini es cuestión de momentos, no tengo duda de que va a llegar el gol. Ojalá sea mañana». «Estoy bien, espero que vosotros también. Nos vemos mucho las caras… Con ganas y energía, queremos acabar bien este bloque para irnos tranquilos al parón. Con fortaleza y firmeza, con la fuerza del equipo», comentó sobre su ánimo personal.

Además, Xabi no se quiso poner nota: «No me corresponde a mí. Y las notas, a final de temporada». Sobre las ruedas de prensa, aseguró lo siguiente: «Es parte del trabajo, no vengo aquí a sufrir. Son cosas que ha pasado siempre. En este trabajo hay momentos de todo tipo. No es un problema, en absoluto».

«El club siempre aspira a todo, el objetivo sabemos cuál es. Sabemos cómo queremos construirlo. Estamos todos unidos, desde el presidente al jugador, para hacerlo lo mejor posible. Es incuestionable», comentó sobre la paciencia que hay en el Real Madrid.

Lo que no quiso analizar fueron las risas del banquillo tras un gol del Talavera: «No he visto las imágenes, conseguimos pasar la eliminatoria y ya pensamos en el Sevilla. Acabó bien y ya está». Para finalizar, dejó claro que su objetivo «es ganar el partido». «Eso tengo en la cabeza», concluyó.