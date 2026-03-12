Thiago Pitarch, la perla del Real Madrid que pasa de Marruecos

Ha nacido una estrella. Thiago Pitarch es una perla que siguen puliendo poco a poco en Valdebebas, ahora en el primer equipo del Real Madrid, antes en los filiales madridistas, pero sigue en claro crecimiento y desarrollo. El duelo contra el Manchester City era el día de su confirmación, como los toreros. Y abrió la puerta grande tras cortarle al centro del campo de los ingleses las dos orejas y el rabo.

Recital de un Thiago Pitarch que, por si había alguna duda, ha llegado para quedarse en el once titular del Real Madrid. El canterano, el de Fuenlabrada, ha tirado, ha derribado, ha reventado la puerta y es una grandísima noticia para los blancos tanto en el presente como en el futuro. Y cuando la lía, fruto del cansancio, aparece Courtois para hacer un milagro y el Bernabéu se pone en pie para darle todo el cariño del mundo.

El siguiente paso que tiene que dar Thiago Pitarch es el de empezar a crecer también en la selección española. El de Fuenlabrada tiene claro que su futuro pasa por defender a España, a pesar de que en categoría juvenil recibió el acercamiento de Marruecos. Pero el madrileño no escuchó ninguna propuesta del combinado africano, centrándose en el combinado nacional, donde ha jugado un partido con la sub-19 y seis con la sub-20, en el Mundial que se celebró en Colombia.

Thiago no tiene dudas

Thiago Pitarch tiene muy claro que su futuro pasa por defender la camiseta de la selección española. De hecho, si siente que desde la Federación Española apuestan por él, en ningún momento habrá ningún tipo de opción de cambiar de país. Además, hay que destacar que Marruecos, por el momento, no ha vuelto a llamar a su puerta, aunque el plan del combinado nacional es citarle en la próxima convocatoria de la Sub-21 de Santi Denia.

Hay que explicar que por parte de su familia paterna, su abuelo es de Alhucemas (Marruecos). Por este motivo, a pesar de haber nacido en Fuenlabrada y ser español, podría aspirar a jugar con los Leones del Atlas, algo que ni se plantea en estos momentos.

En Valdebebas siguen alucinando con Thiago Pitarch. Desde el club blanco son plenamente conscientes de que lo que hizo ante el Manchester City a sus 18 años no es nada sencillo. Su valentía, su calidad y su atrevimiento le convierten en un jugador de presente, pero también de mucho futuro para la entidad blanca.