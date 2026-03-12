Guardiola, el amigo invisible de Valverde

Marcos López analiza en OKDIARIO la victoria del Real Madrid ante el Manchester City en la ida de los octavos de final de la Champions League. El analista también desvela las claves del triunfo por 3-0 de los blancos, donde Fede Valverde fue protagonista haciendo los tres goles del encuentro. El uruguayo consiguió desarbolar la estrategia de Pep Guardiola y firmó un hat-trick que acerca a los de Arbeloa a cuartos.