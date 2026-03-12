Bale y Marcelo alucinan con el Madrid: «Valverde de mi vida»

El Real Madrid firmó una victoria contundente por 3‑0 frente al Manchester City en la ida de los octavos de final de la Champions League, con Fede Valverde como gran protagonista al anotar un espectacular hat-trick que dejó encarrilada la eliminatoria para los blancos. Fue una noche perfecta para el uruguayo, que brilló en todas las facetas del juego y reafirmó su gran momento de forma. Tanto es así que desató los elogios de dos leyendas madridistas como Gareth Bale y Marcelo.

La actuación de Valverde desató la euforia no solo en el Bernabéu, sino también entre los ex jugadores del club. Gareth Bale, desde su cuenta personal, compartió una fotografía viendo el partido junto a su hijo y escribió «¡Hala Madrid!», mostrando su admiración por el equipo tras haber jugado allí muchos años. Con este detalle, el ex jugador del Real Madrid demuestra el gran cariño que todavía le sigue guardando al club.

También Marcelo, ex compañero de Valverde y leyenda del club, no ocultó su orgullo. A través de redes sociales, el brasileño elogió al uruguayo y el carácter del equipo en un encuentro decisivo. «Valverde de mi vidaaaaa», escribió, en tantas ocasiones como goles marco el mediocentro uruguayo, la emoción y alegría de que un compañero.

Hahahaha Valverde de mi vidaaaaa x3 No es normal lo de este chico!!!! Que bueno es ser del REAL MADRID 🤍 — Marcelotwelve (@MarceloM12) March 11, 2026

La reacción de otros ex jugadores y comentaristas tampoco se hizo esperar. Sergio Ramos publicó una foto de un aficionado madridista que llevaba una camiseta con el número 93 en honor al memorable gol de la décima que marcó. Luka Modric dejó varios comentarios en distintas fotos de sus antiguos compañeros en sus perfiles sociales, como Rüdiger y Vinicius, efusivo por la contundencia del triunfo, destacando que actuaciones como la de Valverde demuestran que el club mantiene su espíritu competitivo intacto.