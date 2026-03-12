La enfermería del Real Madrid a cinco días de Mánchester: Mendy, Carreras y Mbappé preocupan; Tchouaméni, OK

La felicidad que se respira en Valdebebas tras la victoria en la ida de los octavos de final de la Champions es contenida, ya que la enfermería madridista sigue estando abarrotada. De hecho, se ha sumado un miembro más, como es Mendy. Arbeloa ya sabe que será muy complicado recuperar efectivos para el encuentro que se jugará el próximo martes en el Etihad.

La principal preocupación del cuerpo técnico está en Ferland Mendy. El lateral francés presenta molestias en el isquiotibial derecho, y las primeras exploraciones apuntan a una posible lesión muscular. Este viernes se le realizará una resonancia definitiva, una prueba que suele ofrecer diagnósticos más precisos cuando ha pasado algo más de tiempo desde la aparición de la molestia.

Aunque el alcance exacto todavía está por determinar, todo apunta a una baja mínima de alrededor de una semana, lo que le descartaría prácticamente para el compromiso liguero inmediato contra el Elche y le hace ser duda para el Etihad.

La buena noticia llega con Aurélien Tchouaméni. Las pruebas médicas han descartado cualquier tipo de lesión y el centrocampista está disponible para el encuentro ante el Elche, lo que supone un alivio para el centro del campo madridista.

Por su parte, Éder Militao continúa avanzando en su recuperación. El defensa ya ha participado en ejercicios de rondo con el grupo, aunque desde el club mantienen la prudencia. Su regreso todavía no está cercano, ya que este tipo de ejercicios forman parte de una fase inicial dentro del proceso de reintegración al equipo. El brasileño aún tiene un largo camino antes de competir.

Mbappé y Carreras, dudas para Mánchester

Otro de los nombres propios es Kylian Mbappé, que sigue con su trabajo específico de recuperación. El delantero no llegará al partido contra el Elche, aunque existe una duda razonable sobre su presencia en el encuentro europeo frente al Manchester City.

Una situación similar vive Álvaro Carreras. El lateral continúa recuperándose y no apunta al partido de Liga, aunque su evolución en los próximos días marcará si puede estar disponible para la cita contra los de Pep Guardiola.

En cuanto al resto de jugadores que permanecen en la enfermería -Rodrygo, Ceballos, Alaba y Bellingham-, ninguno entra de momento en los planes a corto plazo, por lo que el cuerpo técnico seguirá manejando una plantilla condicionada por las bajas en una semana especialmente exigente.