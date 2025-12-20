Real Madrid-Sevilla: final antes de Navidad

El Real Madrid jugará contra el Sevilla este sábado (21:00 horas) el que será el último partido de los blancos en este 2025. El estadio Santiago Bernabéu abrirá por última vez este año sus puertas para que se dispute un partido donde los blancos deben ganar si no quieren ver como el futuro de Xabi Alonso se complica aún más. Todo lo que no sea sumar los tres puntos significará el final del donostiarra como técnico madridista. Un empate dejaría la duda, pero una derrota le mandaría directamente al despido.

El Real Madrid llega a este encuentro tras ganar con más apuros de los esperados al Talavera en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Los madridistas vencieron 2-3 a un equipo que está en descenso en el Grupo I de Primera Federación, donde también milita el Castilla, filial de los madridistas. Los de Xabi Alonso volvieron a dejar una imagen muy pobre ante un equipo que sólo puso ilusión, pero que pudo empatar en el descuento. Lunin, con un paradón, lo evitó.

Tras el encuentro, Xabi Alonso mantuvo sin sonrojarse que el objetivo estaba cumplido porque habían pasado de ronda, pero la realidad es que en el seno del club alucinaban con la imagen del equipo y, en especial, de algunos jugadores. Papelones como el de Bellingham, que dejó claro que no le apetecía jugar este encuentro, no hizo gracia en la cúpula madridista.

El Real Madrid traza un plan

Xabi Alonso llegará a la Supercopa de España salvo batacazo contra el Sevilla. El Real Madrid ha tomado esta decisión a pesar de la mala imagen mostrada frente al Alavés y contra el Talavera, equipo de Primera Federación, en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. La entidad madridista le mantendrá en el cargo, aunque la preocupación es importante por la dinámica y las sensaciones, hasta el torneo que se disputará en Arabia Saudí el próximo mes de enero. La falta de un sustituto claro da oxígeno al donostiarra.

Xabi Alonso sólo será despedido tras el partido contra el Sevilla del próximo sábado si el Real Madrid cae derrotado. Incluso un empate podría provocar la formación de un gabinete de crisis que acabara en destitución, pero si los blancos vencen a los andaluces, independientemente de la imagen ofrecida, el plan en estos momentos es que el donostiarra sea el entrenador ante el Betis el próximo 4 de enero en el estadio Santiago Bernabéu.

Si, como esperan en Valdebebas, esto sucede, dará igual lo que ocurra contra el Betis: Xabi llegará a la Supercopa de España. No habrá tiempo para tomar decisiones tras el encuentro ante los verdiblancos y tendrá que ser el técnico vasco quien asuma esta competición, en la que claramente se jugará su futuro.

A Xabi sólo le salvará ganar la Supercopa de España o perder la final contra el Barcelona ofreciendo una gran imagen. Todo lo que no sea eso acabará con el despido del actual entrenador madridista. Por lo tanto, Xabi está obligado a ganar al Atlético de Madrid en las semifinales del jueves 8 de enero, ya que, de lo contrario, el día 9 sería destituido si el Real Madrid mantiene su hoja de ruta. Si vence al conjunto de Simeone, deberá dar la cara contra un Barcelona que, en estos momentos, llega en mejor dinámica que los blancos.

Un Sevilla al alza

El Sevilla, debido a la crisis institucional y económica, ha perdido mucho potencial deportivo en los últimos cursos y no llega a encontrar la regularidad deseada sobre el césped de la mano del técnico argentino Matías Almeyda, que se presenta en el estadio Santiago Bernabéu con todas las dudas que genera su juego.

El conjunto hispalense, tras la eliminación el miércoles en Vitoria ante el Alavés (1-0) en los dieciseisavos de la Copa, va a acabar 2025 sin otro pensamiento que el puesto en la Liga, torneo en el que lucha por no meterse en problemas de descenso, algo que Almeyda va logrando, aunque sin alcanzar la regularidad deseada al mostrar muchas carencias y debilidades.

Después de la decepción sufrida en Mendizorroza, donde se volvió a dar una pobre imagen tras la reciente goleada (4-0) del pasado domingo ante el Oviedo, la cita en el campo del Real Madrid llega rodeada de malos augurios, que aumentan si se ven las estadísticas en ese estadio, donde el Sevilla no gana desde diciembre de 2008 y ha firmado desde entonces diecisiete derrotas y un solo empate en dieciocho visitas oficiales.

Los sevillistas, actualmente a cinco puntos del descenso, no afrontan el partido con demasiados nervios en la clasificación y quizá ello, como paradoja, le puede venir bien para jugar sin presión y que esa circunstancia se traduzca en un fútbol sin complejos.

El técnico argentino está pendiente de la evolución de varios jugadores con mermas físicas y así el lateral chileno Gabriel Suazo y el extremo belga Adnan Januzaj, tras superar las suyas, fueron altas para la convocatoria de Copa, en la que pese a ello no llegaron a jugar.

Sí lo hicieron otros dos jugadores que estuvieron ausentes por sanción en la anterior jornada de la Liga, los atacantes Gerard Fernández ‘Peque’ e Isaac Romero, que también están disponibles para Madrid y palían así las ausencias de otros dos delanteros, los nigerianos Chedira Ejuke y Akor Adams, convocados por su selección para la Copa de África.

De la lista de jugadores en proceso de recuperación de sus dolencias, el portero noruego Orjan Nyland y dos centrales, Kike Salas y el brasileño Marcao Teixeira, ya trabajan con el grupo y, según anunció este viernes Almeyda, están incluidos en la citación para el sábado.

Algo más retrasados en su evolución están el extremo suizo Rubén Vargas y otros dos defensas, César Azpilicueta y el francés Tanguy Nianzou, por lo que ninguno de los tres llegará a la cita del Santiago Bernabéu.

Real Madrid – Sevilla: posibles onces