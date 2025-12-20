Bellingham abrió la lata con un cabezazo marca de la casa

Jude Bellingham adelantó al Real Madrid en su duelo contra el Sevilla gracias a un soberbio cabezazo. El inglés se aprovechó de un servicio con rosca espectacular de Rodrygo Goes para perforar el marco defendido por Odisseas Vlachodimos. El equipo blanco, hasta ese momento, lo había pasado francamente mal ante unos hispalenses que salieron muy bravos en el Bernabéu.

Bellingham derrumbó el muro de los sevillistas en el minuto 38 con el mencionado cabezazo. Previamente, Dean Huijsen había avisado también en dos jugadas a balón parado que remató fuera el central madridista. Jude no falló a su cita con su gol número cuatro en Liga esta temporada.